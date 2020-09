El Central duplicó la venta de dólar en agosto con US$ 1.282 millones

El Banco Central vendió en agosto US$ 1.282 millones en el mercado cambiario para abastecer una creciente demanda de dólares. Es casi el doble de los US$ 649 millones que sacrificó en julio. Y el arranque de septiembre fue caliente. En cuatro días las ventas rondan US$ 250 millones, según estima el mercado, impulsadas por la renovación del cupo mensual de US$ 200 de dólar ahorro.

El apetito dolarizador se da en el marco de una brecha entre el dólar oficial y el blue que alcanza a 77,3 %. El dólar oficial minorista cerró ayer en $ 78,63, mientras que el mayorista finalizó en $ 74,44, en tanto que el blue quedó en $ 132, y Contado Con Liquidación en $ 128,49. Ante las versiones de una mayor restricción a ese cupo para frenar la sangría de reservas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer que el dólar ahorro “va a continuar”.

En julio 3,9 millones de personas adquirieron dólar ahorro por US$ 753 millones, y en agosto se calculan compras por US$ 950 millones, dado que el impuesto PAIS recaudó $ 21.889 millones. Y septiembre la compra del billete verde no aflojó. En uno de los bancos más grandes comentaron a Perfil que en los tres primeros días del mes se concretaron “185.500 operaciones de compra por US$ 37,1 millones, mientras que en igual lapso de agosto, se habían contabilizado 137.500 operaciones por 27,5 millones, o sea, 48 mil transacciones más, y el monto creció US$ 9,6 millones”.

El director de Epyca, Martín Kalos, evaluó que “la demanda de dólar ahorro responde a la incertidumbre hacía dónde va la economía, no es algo nuevo, pero pocas veces fue tan intensa como ahora que combina una pandemia y una recesión que se arrastra hace dos años”.

Alarma. Frente al drenaje de dólares, los economistas encienden la luz amarilla por la pérdida de reservas. Las netas se ubican entre US$ 8.000 y US$ 6.500 millones.

El economista Fernando Marull sostuvo que el BCRA debió vender más dolares en agosto porque “fue menor la liquidación del agro –pasó de un pico de US$ 2.500 millones a US$ 1.700 millones– y siguió firme la compra de dólar ahorro”.

En ese marco, estimó que la liquidación del campo segurá cayendo hasta niveles de 1.300 millones en noviembre”, por lo cual “si esta dinámica sigue sin cambios en términos de crawling peg (deslizamiento gradual del dólar oficial) y cepo cambiario, el BCRA seguiría vendiendo cerca de U$S 1.100 millones de por mes y las reservas netas de 8.000 millones bajarían a US$ 3.000 millones en diciembre y a cero en abril 2021”.

Ante este panorama, el economista Martín Polo en una charla virtual planteó que “no se puede seguir todos los meses perdiendo US$ 1.000 millones, porque cuando la economía salga de la cuarentena, la demanda de dólares será mucho mayor por otros canales como importaciones y turismo. Empezar 2021 con reservas netas de 3.000 millones implica una situación muy débil para el BCRA, considerando que el próximo año el resultado del mecado cambiario va a ser peor al de 2020 porque habrá menor saldo comercial”.

Martín Vauthier, de Eco Go, señala que “con la brecha cambiaria que hay, la compra de dólar ahorro iba a ser muy fuerte; con estos diferenciales de tipo de cambio, hay poco margen para que la economía pueda tener una recuperación robusta. Cuando la economía empieza a traccionar, presiona sobre las importaciones y hay poco margen para que el BCRA pueda responder cuando hay poca oferta”.