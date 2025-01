El crédito pegó un salto de 53% en 2024 y cerró el mejor año en más de tres décadas

En el primer año del gobierno de Javier Milei, el crédito al sector privado registró un incremento de 53% en términos reales -descontada la inflación del mismo período- en relación con 2023. Se trata del mayor crecimiento en más de tres décadas y estuvo motorizado, en parte, por la baja de las tasas de interés, el ingreso de dólares al sistema vía el blanqueo de capitales y el paulatino regreso de los préstamos hipotecarios.

Así se desprende del último Informe de Bancos de la Asociación de Bancos Argentina (ADEBA), cuya medición de los préstamos experimentó el alza más significativa tanto en valores absolutos como por porcentaje desde 1992, un año después de la entrada en vigencia de la Convertibilidad.

El crédito tuvo su mayor crecimiento en tres décadas

"El crédito bancario al sector privado creció, a precios constantes $22 billones en 2024. Este aumento del monto del crédito privado no se registra en los 32 años de la serie histórica analizada. Los préstamos aumentaron más de 50% interanual en términos reales en 2024. No se registra un aumento de esa magnitud en toda la serie histórica, incluso superando al mejor año de la Convertibilidad", detalla el reporte.

En cuanto a los préstamos en pesos, anotaron una suba de 8,5% entre diciembre y noviembre del año pasado y, restando el efecto inflacionario, crecieron 5,7%. Además, encadenaron ocho meses consecutivos con variaciones positivas, coincidente con el momento en que la recesión tocó su piso en abril pasado.

Por otra parte, los créditos comerciales representaron el 39%, la financiación con tarjeta el 28%, los personales 19% y aquellos con garantía real 9% durante el último mes de 2024. A lo largo del año, los personales mostraron el mayor incremento.

Respecto al financiamiento en dólares, avanzó 14,1% en diciembre y acumuló un aumento de 187% en el año. El stock cerró en US$ 10.023 millones, el nivel máximo desde enero de 2020. El flujo de divisas obtenido a través del blanqueo de capitales potenció el resurgimiento del crédito en moneda extranjera.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la regularización de activos motorizó la entrada de US$ 32.151 millones al sistema en 2024. Del total, US$ 22.165 millones responde a dinero en efectivo depositado en cuentas bancarias especiales (CERA) o en cuentas comitentes de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). Los US$ 9.986 millones restantes abarcan bienes como inmuebles, vehículos y participaciones societarias.

Parte del cash declarado se canalizó al mercado a través de créditos al sector privado en forma de emisión de obligaciones negociables -bonos de las empresas- y otros instrumentos. En simultáneo, regó de dólares el Mercado Libre de Cambios (MLC) y permitió que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compre divisas y apuntale las reservas internacionales.

Un cálculo parcial de la consultora LCG anticipó que los préstamos "siguen marcando una fuerte recuperación creciendo al 7,9% mensual nominal en los primeros 16 días" de enero de 2025. De concluir el primer mes del año con esta tendencia, sería el noveno mes con crecimiento real consecutivo.

"Hacia el interior, el financiamiento a empresas crece a un ritmo levemente menor (6,7%) contra los mismos días de diciembre, pero los préstamos con garantía real crecen a una tasa el 13,4% mensual nominal. El crédito al consumo vía préstamos personales y tarjetas de crédito sigue siendo la principal tracción del financiamiento al sector privado", explicaron desde el centro de análisis económico.

En relación con la morosidad de los pagos, se situó en 1,5% en noviembre, último mes con datos concretos. La irregularidad de las financiaciones a las familias en octubre bajó levemente a 2,5%, pero cayó 0,3 p.p. con respecto al mismo mes del año anterior. El indicador destinado a las empresas se mantuvo estable en octubre pero bajó 2,1 p.p. en la comparación con el mismo mes de 2023.

Créditos, depósitos y el desafío para acumular reservas

Por el lado de los depósitos en pesos del sector privado, ADEBA midió un aumento de 9,4% en diciembre por motivos estacionales -pago de aguinaldo y vacaciones- y exhibieron una suba de 128% respecto al mismo mes de 2023. En términos reales, avanzaron 6,5% mensual y acumularon cuatro mediciones seguidas en alza.

A propósito de los montos depositados en dólares, cayeron 5,3% a fines de 2024 luego de doce meses consecutivos de incrementos y finalizaron en US$ 31.778 millones. Cabe destacar que tras el blanqueo de capitales, habían anotado un máximo de US$ 34.600 millones y, de esta manera, cayeron en casi US$ 3.000 millones en los últimos meses.

Desde Aurum Valores destacaron que hacia adelante "la dinámica de aumento de crédito en dólares dependerá no solo de la demanda de crédito sino de la evolución que muestren los depósitos en argendólares y el estancamiento o incluso cierto deterioro reciente debe ser considerado a la hora de prever qué puede pasar con el crédito en dólares y su impacto en reservas".

"En el caso de un estancamiento de los depósitos en dólares (algo que parece ser lo más probable de acuerdo al desempeño reciente) y el sistema financiero asumiera un riesgo como el de 2018 (elevando el ratio de crédito en dólares / depósitos en dólares al 60%) el aumento potencial del crédito en dólares sería de US$ 6.400 millones", auguraron.

En tal sentido, los expertos de Aurum remarcaron que un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con desembolso de recursos frescos, la baja de retenciones al sector agroexportador y la eventual eliminación del dólar blend -80% oficial, 20% contado con liquidación- podrían estimular un aumento de los préstamos en moneda dura.

