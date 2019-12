El mercado espera el plan pero estima 'viable' postergar vencimientos

por Mirta Fernandez

Se despejó una de las principales incógnitas que desvelaba al mercado. Martín Guzmán será el nuevo ministro de Economía y tendrá el desafío de encarar la renegociación de la deuda que urge sea rápido para evitar el default ante el frondoso calendario de vencimientos que se concentra después de marzo.

Los analistas consultados por PERFIL consideran que la noticia no impactará demasiado en bonos y acciones. “Más allá del nombre, el mercado va a esperar el anuncio de medidas concretas sobre el plan económico para ver si es sostenible la deuda”, acordaron Fernando Baer, de Quantum, y Nery Persichini, de GMA Capital. Para Javier Timerman, managing partner de Adcap, el impacto será “neutral” y no habrá una mayor reacción “hasta que no se conozca el plan”.

El financista Christian Buteler dijo que “Guzmán no está mal visto pero hasta no saber realmente por dónde va a ir tampoco habrá un rally, aunque puede haber algún rebote”. Noberto Sosa, de Invertir en Bolsa, coincidió en que “no modifica el humor del mercado” porque lo que le interesa es si “la negociación comienza rápido, y si mientras tanto se paga o no, esos son los aspectos que mejoran o empeoran el clima”.

Guido Lorenzo, de LCG, planteó que “al mercado le importa el plan, y cómo será el tratamiento entre la deuda doméstica y la que está bajo ley extranjera, esos detalles son los que mueven a los bonos”.

Acreedor. Alberto Bernal, de XP Securities, señaló que “el mercado de bonos no reaccionó mucho” y alegó que “la razón por la falta de reacción es que los inversores creen que no hay historia a menos que haya un acuerdo con el FMI; los mercados balancean la noticia de una oferta amigable con el obvio obstáculo de que las negociaciones con el Fondo pueden ser más agresivas de lo que a los inversores les gustaría”.

¿Es viable el plan de renegociación de deuda que propone Guzmán? Baer advirtió que “postergar dos o tres años es poco, dado los niveles de endeudamiento, puede quedar corta y volver a chocar en dos años con la misma piedra, para mí una quita debería haber”. Ritondale alertó que “es riesgoso buscar dos años de gracia. No queda claro que no genere una situación complicada en términos de financiamiento en 2022 o 2023, tiene pocas chances de éxito si no va de la mano de un ajuste fiscal muy fuerte”.

En cambio, para Buteler “es viable, porque es difícil volver a imponer una quita después de la que hiciste hace diez años”. Diego Martínez Burzaco señaló que “es una propuesta que es una expresión de deseo más que nada, si no viene consustanciado con un plan creíble que genere capacidad de pago, no va a ir a ningún lado, y no sé si es alcanzable, creo que algún tipo de quita en el cupón de interés se va a tener que negociar”.