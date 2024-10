El recorte presupuestario que generó la marcha educativa

La segunda marcha educativa surgió del ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades después de diez meses de caídas continuas de los salarios y paralización de algunos de los servicios que brindan, como los hospitales e investigaciones que tienen asociadas. En lo que va del año, Javier Milei recortó 32% su presupuesto contra el año pasado, aunque de este fondo sólo les transfirió menos del 87% de lo que les había asignado hasta septiembre.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, devengó en total $ 2,136 billones, en los primeros nueve meses del año, de los cuales sólo $ 4 millones fueron para gastos de capital, según el último relevamiento pormenorizado de ASAP. En el mismo período de 2023, este monto ascendía a $ 877,5 mil millones (con $ 23,1 mil millones a erogaciones de capital). Esto equivale a una pérdida contra la inflación del 32,1%.

La cifra no es definitiva, ya que no se trata de lo efectivamente ejecutado. En sumatoria, hasta septiembre la Nación sólo pagó el 86,9% de lo que les planificaba enviar. Es decir, un ajuste sobre el recorte inicial.

La Universidad de Buenos Aires sufrió un derrumbe real de los fondos devengados del 29% contra el último año de la gestión de Unión por la Patria, siempre de acuerdo a los cálculos de ASAP. Sin embargo, las instituciones más golpeadas radican en la provincia bonaerense, quizás no por casualidad, ya que Axel Kicillof ha sido elegido por Milei como una suerte de enemigo público número uno.

Javier Milei se expone más que a una protesta

La Universidad Nacional del Noroeste de San Antonio de Areco tuvo el más fuerte recorte del 68,5%. Le siguió la del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con una baja del 48,7%, luego la de Hurlingham del 47,1%, la de Moreno del 46,3%, la de Guillermo Brown del 43,6%, la de Comechingones del 42,4%, la de José Clemente Paz del 42,2% y la de Lomas de Zamora del 41,6%. Además, la santafecina de Rafaela sufrió una poda del 41,7% y la porteña de Madres de Plaza de Mayo del 56,2%, que además fue intervenida por Nación, que mantiene una disputa paralela contra la ONG que supo presidir Hebe de Bonafini.

Los sueldos no paran de caer

Esto se da en un contexto de bajos salarios para el personal que debe llevar adelante las tareas de las casas de altos estudios. El 69% de los docentes universitarios cuenta con dedicación "simple", lo que implican sueldos de entre $ 145 mil y $ 200 mil mensuales, de acuerdo a los guarismos que compartía el Ministerio de Educación hasta 2023. Quienes tienen dedicación "exclusiva" representan sólo el 10% del total.

“Se rechazó el aumento salarial del 6,8% porque ese aumento representa una mísera recuperación salarial”, criticó el investigador del CONICET Rodrigo Quiroga. En un hilo de “X” (Twitter) explicó que “la pérdida acumulada desde noviembre del año pasado es del 25%, y por lo tanto el aumento mínimo necesario es del 33% por arriba de inflación”.

Si se aprueba tal cual fue presentado el ante proyecto de Presupuesto del Gobierno, los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas perderán 37,2% de su salario real entre 2023 y 2025, calcularon desde el Grupo EPC. Además, la inversión pública en las casas de altos estudios sufrirá una caída real del 34,4% en dos años, proyectaron.

Denuncia contra el responsable del recorte

La motosierra para las casas de altos estudios Milei se la entregó a Alejandro Álvarez hijo, el subsecretario de Políticas Universitarias. Este funcionario ya había sido responsable de la primera movilización educativa del 23 de abril, uno de los golpes más duros para el gobierno nacional en cuanto a imagen, de acuerdo a las consultoras de opinión pública.

En las últimas horas, el legislador porteño Gabriel Solano reveló que Álvarez no es profesor titular en la UBA y UNLaM, como se presenta a sí mismo en redes sociales y entrevistas televisivas. El diputado del FIT presentó una denuncia judicial por la presunta falsificación del CV del funcionario público.

El subsecretario mostró por redes sociales una captura web donde figura su cargo como titular. No obstante, desde la UBA transmitieron a PERFIL que Álvarez trabaja como docente adjunto interino. El delegado del Gobierno a cargo de las carreras de grado no es titular porque nunca concursó para serlo, señalaron. “Está a cargo de una cátedra que no tiene titular, pero no es titular él”, explicaron desde la prestigiosa universidad nacional.

