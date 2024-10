Las operaciones del gobierno para desacreditar la marcha por las universidades públicas

Una nueva marcha multitudinaria se espera este miércoles 2 de octubre en el marco del reclamo por el desfinanciamiento de las universidades públicas, episodio que ya había tenido su primer capítulo el pasado 23 de abril. La decisión controversial del gobierno atraviesa la grieta en este caso, ya que hay hasta sectores aliados del PRO y del radicalismo, entre otros, que advirtieron al Ejecutivo si veta la ley que sancionaron en el Congreso para regular el presupuesto de las instituciones educativas superiores.

Y es en ese marco en el que la administración de Javier Milei salió a instalar una amplia variedad de datos para cuestionar la manifestación y tildarla de política. No obstante, esa información "oficial" terminó siendo refutada por diversas instituciones de la comunidad educativa.

Los falsos números que reprodujo Espert sobre los salarios de docentes

En primer lugar, el propio diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, afirmó en la red social X que los docentes tiempo completo "cobran cerca de 2 millones de pesos" mensuales. "Pobreza Cero. Todos muy arriba de una CBT (Canasta Básica Total) de $300.000 (adulto equivalente)", expresó el legislador.

Cuánto gana un trabajador docente de la Universidad Pública: acusaciones entre Emiliano Yacobitti y José Luis Espert

Esto fue desmentido por un sin fin de docentes que en redes sociales salieron a mostrar sus recibos, muy por debajo de esos números, y hasta incluso el propio vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, que alertó que hoy "tenés más del 60% de los trabajadores de la universidad en todas la categoría bajo la línea de pobreza. Un profesor adjunto que tiene dedicación exclusiva, ocho horas por día todos los días de la semana, está cobrando 840.000 pesos en mano”.

PERFIL hizo un propio relevamiento en donde obtuvo los números para cada categoría, que en el caso que ejemplificaba Espert, representaba casi un 50% menos que lo que estimó. También Pablo Alabarces, Licenciado en Letras, Magister y Doctor en Sociología, y docente, aclaró en diálogo con Radio con Vos que "sólo un 10% de los docentes" representa el universo de los docentes de exclusividad completa, quedando poco representativo el ejemplo que eligió el legislador.

La "fake news" que compartió Milei sobre el costo por alumno

El presidente Javier Milei también fue a las redes sociales a buscar cuestionar el masivo reclamo, cuando compartió un posteo de la cuenta militante libertaria "Coherencia Por Favor" que decía que "cada egresado de la Universidad Pública nos cuesta $3.850.000 por mes, mucho más que la mejor universidad privada del país".

Universidades Públicas: el oficialismo por ahora no tiene garantizados los 87 votos para sostener el veto presidencial

Según la propia información que UBA difundió en redes sociales, la cifra es muchísimo menor a la que reprodujo el jefe de Estado: 1.123 dólares por año por cada alumno, incluso una cifra mucho menor que otras universidades destacadas de la región como la de San Pablo (Brasil), que estima unos 15 mil dólares por año por alumno.

Los egresados de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

Otro de los temas que se viene debatiendo fuerte en el último mes es el de la cantidad de egresados y los fondos destinados a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Es que desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, salieron a decir que hubo "16 egresados en los últimos 7 años", a partir de información que se reprodujo en la señal de TN semanas atrás.

Hoy, el propio ministro salió a denunciar que "durante la Administración del expresidente Alberto Fernández, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo recibió 1.500 millones del Ministerio de Justicia" y que "solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000".

"Según información oficial la Universidad durante el período 2020-2023 contaba con un total de 2.564 matriculados de los cuales solo egresaron el 0,62%. En particular, en los años 2020 y 2023 la Universidad no logró que ningún alumno se reciba, mientras que en el año 2021 egresaron 12 y en el 2022 tan solo 4", agregaron.

La Policía Federal impidió el ingreso de trabajadores en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

Por último, el ministro argumentó que “esto es una muestra más del desastre que dejaron los gobiernos anteriores en materia universitaria y del gasto público” y agregó que “el único motivo de la marcha de hoy es lo político”.

En diálogo con PERFIL, la rectora Cristina Caamaño que fue removida de su cargo tras una intervención del gobierno, aseguró que "son 221" los egresados en los últimos 7 años, detallando que 150 de esos egresados fueron en los últimos dos años y que los años en los que Mauricio Macri era presidente también tuvieron conflictos para hacer funcionar la institución y fue intervenida.

"Es un número inventado del gobierno para que la gente diga 'qué barbaridad estamos bancando una universidad publica que no saca graduados'. Hay egresados nuestros que ahora son concejales, otros que trabajan en el Poder Judicial, muchos que me llaman de radios que me cuentan que estudiaron en la UNMa y ahora están trabajando. No sé de dónde sacaron ese número", agregó

"Es una marcha política"

Otra de las consignas que reprodujeron desde el aparato de comunicación del Estado Nacional es que se trataba de una marcha con fines "políticos", algo que también fue cuestionado por muchos usuarios que compartían entrevistas de medios de comunicación que en la marcha anterior de abril por el mismo motivo se concentraron jóvenes y adultos que hasta habían votado a Milei o Patricia Bullrich en las últimas elecciones.

"Bajar el presupuesto de las universidades también es político", reprodujeron otras cuentas para contrastar dicho mensaje.

