Daniel Filmus: "Está en juego la educación de todo el país"

En el día de la segunda marcha federal en defensa de la educación pública, Daniel Filmus mostró preocupación por el presupuesto para educación que implicaría el veto a la Ley de Financiamiento Educativo. El exministro también observó que el Gobierno dice querer asemejarse a países como Irlanda o Israel, pero implementa políticas opuestas: “Hacen inversiones en ciencia y en educación, lo que es contradictorio”. “No hay posibilidad de desarrollo solamente con producción primaria”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Filmus es sociólogo y educador. Entre 2021 y 2023, fue ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Anteriormente, fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; diputado nacional; senador nacional y parlamentario del Mercosur.

Alejandro Gomel: ¿El Gobierno está encontrando un tope al avance de sus políticas en la comunidad universitaria?

No sé si solamente en la comunidad universitaria, porque toda la sociedad sale en defensa de la universidad, de la ciencia y de la educación.

No hay que olvidarse que en el presupuesto del próximo año, junto con el ajuste que ya se está practicando, implica por primera vez la suspensión de la ley de Enseñanza Técnica, que es el 0,2% del presupuesto nacional, y la eliminación de ley de Financiamiento Educativo, que en un 0,3% del PBI, y de la ley de Financiamiento a la Ciencia y Tecnología, que es el 1% del PBI.

El Gobierno le pide a los parlamentarios, que votaron en unanimidad esas leyes, que las elimine. No sólo está en juego la universidad, sino que como vimos con el corte de financiamiento al Fondo Nacional de Incentivo Salarial, está en juego la educación de todo el país.

AG:¿Se está produciendo un vaciamiento de científicos o docentes que, en este contexto, empiezan a mirar hacia afuera?

Sí. Vuelve un proceso que creíamos que había finalizado en Argentina. Recordemos que lo que se llamó La noche de los bastones largos generó que más de 1.300 científicos salieran de la universidad en un día y se fueran del país. El último premio Nobel argentino, de Milstein, no lo ganó trabajando en nuestro país, lo ganó trabajando en Londres. Él se fue en disconformidad con los golpes de Estado y los movimientos autoritarios de aquel momento.

Para que tengan una idea, formar un científico no cuesta menos de 100.000 dólares. Estamos hablando de 12 años de trabajo, no sólo para la carrera de grado, sino para el posgrado, el doctorado y el posdoctorado. El salario de un científico es uno globalizado, y la Argentina tiene una excelente tradición y vemos muchos argentinos trabajando en muchos países.

Habíamos iniciado el programa Raíces, que nos permitió recuperar 1700 científicos argentinos del exterior. Ahora, lo que uno ve en todos los laboratorios del CONICET y de universidades, es que los más jóvenes están buscando irse y que los que tienen mayor trayectoria, están siendo tentados por institutos de investigación de los países centrales.

Elizabeth Peger: El Presidente anunció un ajuste importante durante la presentación del presupuesto 2025 para las provincias, y les planteó que se hagan cargo de algunas cuestiones que hoy financia Nación. No nombró a las universidades, pero algunas voces oficiales deslizaron que las provincias se hagan cargo de sus universidades. ¿Hay una apuesta más fuerte de ajustar a este sector?

Sí, por supuesto que sí, pero yo iría más allá porque no es sólo una política de ajuste. El periodista Ricardo Braginski plantea que el costo de lo que está pidiendo la universidad es el 0,14% del PBI, y el Congreso está votando un 3.7% en exenciones impositivas del año que viene. No se trata sólo de una cuestión de plata. Se trata de una decisión, que tienen desde una perspectiva dogmática y doctrinaria, de que el Estado no tiene que financiar la ciencia ni la universidad.

Cuando uno lee los clásicos de la economía austríaca, ellos plantean decididamente que la educación no tiene que ser obligatoria. Recordemos a Benegas Lynch diciendo que si un padre quiere mandar a su hijo al taller, ¿por qué no lo va a hacer?

Carlos Torrendell, secretario de Educación | Daniel Filmus declaró que la decisión de desfinanciar la educación es una doctrina de “la economía austríaca”.

Es verdad que se utiliza como un argumento para el ajuste, pero de fondo, para esta perspectiva, el mercado es el que tiene que manejar la ciencia y la educación. Es interesante porque, al mismo tiempo, Milei nos muestra países como los que él quiere ser, como Irlanda, Alemania o Israel, que son países que no tienen materia prima Estos países tienen inversiones en ciencia y en educación, lo que es contradictorio, y no hay posibilidad de desarrollo solamente con producción primaria.

EP: Entonces, la alternativa legislativa de resistir el veto se vuelve una instancia todavía más importante.

Sin lugar a dudas, porque no existe en la historia argentina un proyecto de presupuesto, como el del año que viene, que dice que se suspenden leyes que fueron votadas por unanimidad. Sobre estos temas, ya hay un acuerdo, que es que la educación, la ciencia y la tecnología tienen que ser políticas de Estado y jugar un papel central.

En primer lugar, esta idea de que las universidades pasen a estar a cargo de las provincias es anticonstitucional. En segundo lugar, recordemos que en los noventa, buena parte de la destrucción del sistema educativo tuvo que ver con que, en el año 92 se enviaron todos los servicios educativos nacionales a las provincias sin ningún recurso. Ahí se desmembró el sistema, hasta el punto en que los sistemas de CABA y provincia eran distintos.

AG: ¿Es riesgosa la política que está teniendo el Gobierno respecto a Malvinas?

Sí, y sin lugar a dudas retrotrae la política al punto de algo que había sido dejado de lado, que era el comunicado en conjunto Foradori-Duncan, porque iba en contra de los intereses nacionales. Argentina no puede que le va a dar más libertades para que pesque en nuestro territorio a un usurpador, que así lo considera la Constitución. Si el territorio es nuestro, no podemos facilitar la explotación económica de ese lugar.

Tampoco podemos colocar al mismo nivel, en el que estamos discutiendo una cuestión económica, la identificación de los soldados. No se puede colocar como un intercambio en donde hago favores económicos para identificar soldados porque es una causa humanitaria básica. En el mundo no existen situaciones de posguerra en donde no se permita la identificación de soldados. Además, es una falta de respeto a quienes combatieron.

En tercer punto, hay que ser muy claros en el tema de los vuelos, porque hay que ser estratégico. Argentina ha dicho que no tiene problemas en que no haya vuelos a las islas, mientras sean vuelos de la aerolínea de bandera y que salgan desde el país. Con la excusa de que tiene una escala por mes en Córdoba, se está facilitando que el Reino Unido pueda comerciar con otros países de América latina desde el continente.

Argentina no aísla a las islas. De hecho, cada país que quiere ir a las islas con sus aviones, le pide permiso al país, y Argentina no tiene ningún espíritu de asilar a los isleños. Lo que no quieren permitir es que, sin autorización argentina, la explotación económica en territorio argentino usurpado, vaya para otros países del continente. Por eso, Argentina dice que si quieren tener conectividad con el continente, que sea con nuestro país, que los vuelos salgan de Buenos Aires y que sea con la aerolínea de bandera.

