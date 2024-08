Emiliano Yacobitti: "El Gobierno quiso acabar con la educación pública de un plumazo"

Emiliano Yacobitti, referente del radicalismo porteño, se refirió a la alianza entre LLA y el radicalismo: "Nunca podría alinearme con alguien que reivindica a los dictadores". Además, marcó un paralelismo entre la renovación histórica que hizo el partido radical con el momento tumultuoso que atraviesa el peronismo: "El problema no es hacer las cosas mal, sino bajar las banderas”, subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emiliano Yacobitti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, referente del radicalismo porteño y ha sido diputado nacional en el año 2019, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 2018 y presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires en 2013.

Del lunes al miércoles de la semana pasada, los docentes universitarios llevaron adelante un paro de 72 horas en reclamo de aumentos de sueldo y mejoras salariales. Recientemente te escuchamos decir que creés que Javier Milei, en el desfinanciamiento de la Universidad Pública, lo que quiere es cerrarla. ¿Podrías ampliar esta idea?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Efectivamente lo que está pasando es eso. Creo que el Gobierno quiso acabar con la educación pública de un plumazo cuando no actualizaba los gastos de funcionamiento, después de la altísima repercusión que tuvo la movilización por la Universidad Pública, donde fueron personas independientes de todos los sectores, de organizaciones políticas, pero que todos coincidían en un solo reclamo: cuidar lo que funciona, entendiendo que las universidades públicas son de los pocos lugares que el Estado puede demostrar que la gente elige, independientemente de su condición económica.

Más paros universitarios e impulsan una segunda marcha nacional "en defensa de la educación"

Lo que está pasando hoy con los docentes es una muestra de que el Gobierno no lo tiene como prioridad. Si bien logramos que se actualizaran los gastos de funcionamiento, después de esa movilización, siempre dijimos que eso era un 10% del presupuesto, que obviamente se hace más visible, más rápido, porque implica el pago de servicios básicos, pero que el problema salarial en las universidades, los sueldos de los profesores y de los trabajadores administrativos, venía perdiendo demasiado con respecto a la inflación.

Para que se den una idea, hoy un profesor con dedicación exclusiva, que trabaja 8 horas por día los 5 días de la semana en la universidad, está cobrando de sueldo básico 800.000 pesos en la mano, con lo cual está por debajo de la línea de la pobreza, de la canasta para no ser pobre.

Y en el caso de un empleado administrativo, alrededor de los 500.000 pesos, con lo cual ya pelea con la indigencia. Y esto es algo que llegó a estos extremos porque el Gobierno no solamente no actualizó por inflación a los trabajadores universitarios, que llegaron a perder casi el 43% del poder adquisitivo desde que arrancó el Gobierno hasta hoy, sino que incluso la no actualización fue mucho peor que al resto de los trabajadores del Estado, con lo cual eso muestra una decisión política del gobierno de ir sobre estos sectores que efectivamente no los considera prioritarios.

Una investigación revela qué piensan los adolescentes sobre el adoctrinamiento escolar

¿No lo consideran prioritarios o, por el contrario, los considera parte de un proceso de adoctrinamiento en contra de sus ideas?

Mirá, yo creo que esa es una excusa que el Gobierno intentaba utilizar para que el sistema público de universidades pierda legitimidad en la sociedad y la sociedad no los salga a defender. Después de la contundente movilización donde más de un millón de personas se movilizó en todo el país, el Gobierno incluso en foros internacionales dijo que la capacitación universitaria a nuestros jóvenes era un valor adicional que tenía la Argentina a la hora de buscar inversiones.

Con lo cual, y viniendo de un gobierno que la mayoría de sus funcionarios vienen de las universidades públicas, creo que tienen claro que las universidades públicas funcionan. Si no veamos juntos en qué otro servicio que nos brinde el Estado hay gente que lo elige porque lo cree el mejor y el mismo servicio hay gente que lo elige porque no puede pagar el privado. No se me ocurre otro ejemplo.

Y lo que estamos viviendo hoy, si bien en muchas ocasiones los salarios de los profesores universitarios han sido relegados, lo que han sido relegados en estos últimos meses con respecto a la inflación nunca se ha visto desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Esto es una coincidencia de todos los sectores.

Millones de alumnos se sumaron a la masiva marcha universitaria del mes abril.

¿Qué pasa con las otras universidades públicas? ¿Qué nivel de coordinación tienen con esas otras instituciones?

Esto está pasando en todo el sistema, son más de 2.400.000 los alumnos que dependen del sistema de universidades en todo el país. Por ahí me escuchan hablar más de la UBA, porque conozco más los casos de esa universidad, ya que soy vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, pero esto está pasando en todas las universidades.

En el Consejo Interuniversitario Nacional, entre nosotros, los rectores y vicerrectores, hablamos de cosas que hace muchísimo tiempo no se veían. Hay docentes que vienen a decirnos que tienen que dejar de dar clases en la universidad porque no llegan a fin de mes. Casi siempre se sabía que por dar clases en la UBA, aunque sea injusto, uno no tenía el mejor sueldo que podía tener, pero algunos lo compensaban con el prestigio, otros creían que era una forma de devolverle al sistema universitario lo que nos había dado.

Pero lo que uno no le puede pedir a un profesor universitario es que no pueda llegar a fin de mes, que tenga que cambiar a sus hijos de colegio. En algunos casos, con trabajadores administrativos de la universidad, el planteo es que analizan lo que les sale del transporte y la vianda y se dan cuenta que pierden plata por venir a trabajar.

El radicalismo históricos y las alianzas actuales

Vos dijiste que si el radicalismo se llegara a alinear con el Gobierno, vos renunciarías al partido. Me gustaría que hicieras una descripción de sí el radicalismo está renaciendo, después de pasar un periodo oscuro. ¿Cuál es la situación que está viviendo hoy tu partido?

Creo en los partidos políticos porque son una herramienta de participación donde uno se identifica con un conjunto de ideas. Independientemente de que crea que Javier Milei está haciendo cosas que están bien, son muchísimas más las diferencias. Yo nunca podría alinearme con alguien que reivindica a los dictadores de la monstruosa dictadura argentina y después se da media vuelta y se la agarra con Maduro, que por supuesto Maduro es un dictador, hizo fraude y hay que tomar cartas en el asunto, pero uno no puede tener una doble vara así.

Por supuesto que no puedo estar a favor de un gobierno que castiga a los jubilados y a los profesores universitarios como los castiga el Gobierno de Javier Milei en el mismo momento que vota leyes para bajarle los impuestos al 2% más rico de la Argentina. En el paquete de Ley Bases se votó bajar el impuesto a los bienes personales, que mucha gente por ahí no lo paga, por eso no lo conoce, pero es el impuesto que pagan a los bienes suntuosos los que lo tienen.

Martín Lousteau, presidente de la UCR.

Con lo cual, en el mismo momento que estás haciendo un terrible ajuste a los jubilados, a los profesores universitarios y al resto de los trabajadores de la universidad, estás privilegiando a los sectores más pudientes. Lo mismo pasa con empresas que siguen manteniendo subsidios y tienen ganancias millonarias en dólares en sus balances.

Son muchos los casos, uno por la región, el otro por la tarea a la que se dedica, pero uno tiene que subsidiar desde el Estado una empresa para que pueda arrancar. Una vez que esa empresa tiene ganancias millonarias en los balances, bueno, tiene que rever esa situación.

Estas cosas, como muchas otras, el Gobierno no las toma como prioridades. Por lo tanto, ¿qué coincidencia podría tener alguien que se identifica con los valores del partido radical con alguien que dice que Alfonsín fue el peor presidente de la historia? Bueno, me parece que en todo caso a los que hay que preguntarles en qué andan pensando es a los que ven en Javier Milei una posibilidad de alianza, que por suerte en el partido no son la mayoría.

Milei: "Estoy orgulloso de haber eliminado el siniestro Ministerio de la Mujer"

Alejandro Gomel (AG): ¿Ves un Congreso que puede alinearse con esta idea de darle el presupuesto que corresponde o que va a ser simplemente una herramienta más de negociación en el Congreso con el oficialismo?

Lo que pasó la semana pasada fue muy importante porque se logró sancionar en la Cámara de Diputados, se dio media sanción a una ley que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar por inflación el presupuesto de las universidades tanto para gasto de funcionamiento como para salarios, y hacerlo retroactivo al inicio del año.

Nosotros vamos a hacer lo imposible para que esa ley se apruebe y si se puede con una mayoría especial para que no pueda ser vetada en la Cámara de Senadores. Me parece que los rectores de las universidades, las organizaciones estudiantiles y de los trabajadores, vamos a hablar senador por senador porque ahora el Congreso tiene su rol.

Las miradas no están puestas solamente en el gobierno de Javier Milei, ahora están puestas en la Cámara de Senadores para que no pase con este proyecto lo que está pasando con el proyecto de los jubilados, que después de tener media sanción en Diputados, duerme el sueño de los justos hace 70 días en Senadores. ¿Qué es lo que uno tiene que analizar para saber que alguien que aportó toda la vida tiene que tener una jubilación actualizada por la inflación y que los primeros meses de este año fueron terribles en cuanto a eso?

Senado en llamas: el kirchnerismo presiona al oficialismo para tratar la reforma jubilatoria

AG: Algunos bloques lo usan como mecanismo de negociación, sobre todo en el Senado y teniendo en cuenta lo que sucede con el Gobierno y su relación con las provincias. ¿Lo ves así?

En este caso no veo margen para eso, porque tampoco veo margen para que se diga algo del costo fiscal, porque este no es un problema fiscal, es un problema de prioridades en la gestión de gobierno. Si vos haces la cuenta entre lo que el Gobierno subsidia a los más ricos en la Argentina por bajarle bienes personales y sigue subsidiando con distintos regímenes a las empresas que tienen ganancias millonarias en dólares, descontando eso resolvés el problema de los docentes universitarios y el de los jubilados.

Entonces, el cuentito ese de que son irresponsables fiscales, en realidad los responsables fiscales son los que subsidian a los que más tienen en lugar de financiar la educación pública. Hay cientos de estudios que muestran que no solamente después de la universidad salen mejores profesionales y mejores personas, sino que salen mejores contribuyentes en la Argentina.

Libertad para ser pobre

Elizabeth Peger (EP): Primero, un comentario respecto a lo que vos decías y planteabas de los salarios docentes universitarios por debajo de la línea de pobreza, Hay que recordar que no cualquiera llega a ser docente universitario, es todo un proceso que requiere una capacitación y un nivel académico muy especial, ¿no?

Sí, además, el ejemplo que yo te daba es el ejemplo de un profesor adjunto para decir un profesor que, por decirlo de alguna manera, tiene ya mucho tiempo de capacitación, son las personas más formadas de la Argentina. Pero si vos tomas el caso de un residente del Hospital de Clínicas, por ejemplo, está en promedio entre la línea de indigencia y entre la línea de pobreza, con 700 mil pesos de básico y después de terminar la carrera.

En el caso de los colegios preuniversitarios, los más conocidos son el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, pero también está el Agrotécnico y la Escuela Técnica de Lugano. En esos colegios hoy la hora se paga casi un 25% menos que en los colegios de la Ciudad o en la Provincia y nunca pasó una cosa así.

La posibilidad de una nueva movilización en defensa de la educación pública

EP: Al respecto de la expectativa de una sanción en el Senado de este proyecto que tiene media sanción en Diputados, también hay incertidumbre respecto de si después el Gobierno lo va a cumplir o no. Porque también, por ejemplo, hay un fallo de la Corte Suprema con el tema de la coparticipación de la Ciudad, que incluye un supuesto acuerdo político y tampoco se cumple. Digo, en ese escenario donde no se cumplan los acuerdos o no se cumpla una legislación votada por el Congreso, ¿ustedes están pensando en avanzar en una nueva movilización como fue la de abril?

Primero vamos a intentar constituir una mayoría de dos tercios de los votos para que el proyecto no pueda ser vetado. Ahora, si el Gobierno veta este proyecto, se va a tener que hacer cargo, va a tener medidas judiciales, va a seguir obviamente un proceso de concientización y protesta en los sectores, algo que a nadie le gusta. O sea, a nadie le gusta ver una universidad con las puertas cerradas.

Marcha universitaria por el desfinanciamiento de la universidad pública.

Ahora, lo que sí tenemos que hacer es el esfuerzo para que el proceso de reclamo sea con las aulas abiertas, explicando esto que es lo que está pasando a cada uno de los alumnos que vienen a las universidades públicas de todo el país, pero lo que todos tenemos que saber es que el reclamo es justo.

El fin del peronismo y la semejanza con el radicalismo, ¿una renovación necesaria?

Debatimos acá, con la producción y con la mesa, si el peronismo está atravesando la misma situación que atravesó el radicalismo, con el colapso del gobierno de De la Rúa, es decir, una pérdida de credibilidad por parte de la sociedad, perder parte de su capital político y simbólico. Desde la experiencia del radicalismo, ¿creés que al peronismo le puede estar pasando algo similar, que el paso del tiempo termina llegando en algún momento en que algún presidente termina fracasando?

Sí, el problema es cuando las cosas no te salen bien y bajaste tus banderas. Si vos cediste en no hacer lo que creías y las cosas te salen mal, ahí tenés un problema doble. Después de consolidar la democracia, cuando Alfonsín terminó su gobierno, que lo terminó con problemas económicos, y le dio el mandato a otro presidente, todo el mundo me habla de cómo se fue ovacionado a Chascomús y hubo más de un treinta y pico de la gente que lo votó.

Cuando se fue De la Rúa, después de llamar a Cavallo, bueno, después de un mal gobierno, había traicionado incluso sus principios. Yo creo que esto es lo que le pasa al peronismo con Alberto Fernández, con las cosas que se empiezan a ver, y creo que obviamente, como es una fuerza política indispensable para la Argentina, tiene que hacer el esfuerzo por renovarse, tiene que hacer el esfuerzo por tener dirigentes nuevos que sean creíbles para la sociedad.

AO VFT