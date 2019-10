Empresarios prevén inflación de 40 a 60% en 2020 y prefieren a Lavagna para Economía

por Patricia Valli

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen son los favoritos de los empresarios para conducir el Ministerio de Economía. El primero sacó el 35% de los votos y el segundo, un 25%. Detrás de ellos está el ex BCRA Martín Redrado, con un 15%. Así lo detalla un sondeo entre empresarios que llevó adelante el IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral. Matías Kulfas, asesor de Alberto Fernández del Grupo Callao, es el elegido para el 6% de los votantes mientras que un 4% optó por Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de Axel Kicillof.

“Es natural que aparezca Lavagna como candidato preferido. Pesa mucho su gestión con Néstor Kirchner, de buen desempeño, y su condición de estadista. Los empresarios consultados prefieren candidatos más cercanos al establishment que al kirchnerismo”, señaló Eduardo Fracchia, director del Area de Economía del IAE.

La mayoría estima un crecimiento entre cero y 2% para el próximo mandato y solo un 15% cree que será mayor a 2%. Para el resto seguirá en caída.

Para 2020, el 62% de los empresarios estima un dólar entre $ 70 y $ 90 a fin de año.

Un porcentaje similar (67%) cree que la inflación estará entre 40 y 60%. El índice de precios al consumidor se percibe elevado “por el arrastre de 2019 y porque no se vislumbra, por ahora, un plan de estabilización consistente. Alberto Fernández estima el descenso de la inflación en un período de diez años como en el caso de Israel o Chile”, agregó Fracchia. Pese a eso, el 62% considera que las tasas de interés de referencia (Leliq) bajarán en 2020 mientras que el 38% restante desacuerda.

El sondeo se realizó entre un centenar de dueños y ejecutivos de pymes y grandes empresas, argentinas y multinacionales, el 5 de octubre. Dos tercios de los consultdos consideraron que la mala praxis de la política económica del gobierno actual fue más relevante que la herencia recibida. Y en ese mismo sentido, un 78% de los empresarios contestó positivamente que “prefiere a María Eugenia Vidal como candidata 2023”.

Divisas. Para el 80% de los encuestados, Vaca Muerta es el principal proyecto del país en la década que comienza. Y a la hora de definir la estrategia externa, el mismo porcentaje apunta a una relación tanto con China como con Estados Unidos.

Un 42% estimó que será Alberto F. quien defina la política económica mientras que un 38% cree que la dictará Cristina Fernández.