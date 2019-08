Aumentan las jubilaciones en septiembre: la mínima será de $13 mil pesos

Desde el mes de septiembre las jubilaciones tendrán un incremento del 12,22% por lo que el haber mínimo será de 12.937,22 pesos, mientras que el máximo llegará a los $94.780,42, según la ley de movilidad y que se oficializó este miércoles 7 de agosto en el Boletín Oficial.

"El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de septiembre de 2019, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 26.417, será de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE, CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 12.937,22.-)", dice la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Asimismo, la medida resuelta por el titular del Anses, Emilio Basavilbaso, tiene impacto sobre las asignaciones por hijo y llega también a las pensiones no contributivas y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $10.349,78.

Cuáles son los aumentos para este año para jubilados, pensionados y AUH

"En 2015 decían que íbamos a cortar la Asignación Universal por Hijo y no sólo no la cortamos, sino que la mejoramos, y salimos a buscar a más de 1.5 millones de chicos que no tenían datos", escribió Basavilbaso en sus redes sociales.

"Por eso a partir de septiembre las jubilaciones van a aumentar 12,22% y acumulan un 39%, 8 puntos por encima de la inflación. Cumplimos con lo que dijimos a fin del año pasado, que los jubilados iban a recuperar poder adquisitivo", agregó el titular del Anses.

En su cuenta de Twitter, el funcionario apuntó además contra las promesas de campaña en relación a la situación actual de los jubilados. "Los que ahora salen a decir que van a aumentar las jubilaciones con recetas mágicas, son los mismos que cuando estaban en el gobierno le dieron la espalda a los jubilados y, al no darles los aumentos, dejaron que se acumulen juicios", consideró Basavilbaso, quien sostuvo además que "más de 1 millón de jubilados" cobran los haberes, y 500.000 salieron de la jubilación mínima con la reparación histórica.

La resolución publicada en el Boletín Oficial:

