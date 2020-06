La mayoría de los argentinos sufre y teme por su economía, pero apoya la cuarentena

Una importante mayoría de argentinos está muy preocupado por la economía y por cómo el parate económico provocado por la cuarentena afectará sus finanzas personales, según una encuesta de la Universidad de La Matanza (UNLAM). Se desprende del mismo estudio, sin embargo, que otro numeroso grupo apoya las medidas de aislamiento social impuestas por el Gobierno para mitigar el efecto del coronavirus en Argentina.

Según el estudio, existe un “crecimiento sostenido” de las preocupaciones económicas tanto a nivel “personal” como a nivel de la “economía del país”, que se colocan en paralelo a las preocupaciones sanitarias. En relación a la pregunta sobre cuánto aguanta la economía familiar, el 52,5% de los 1.250 encuestados afirma que su economía no podría aguantar más que un mes en cuarentena, con un aumento de más de 10% respecto a la medición de abril.

El 47,9% de los encuestados afirma haber experimentado dificultades para pagar servicios básicos desde el inicio del aislamiento mientras un 46,3% reconoce que tuvo que pedir dinero prestado. Uno de cada tres encuestados utilizó el dinero para comprar alimentos.

Las principales medidas económicas del Gobierno Nacional tienen una valoración positiva de 64% en promedio, según la encuesta, y entre las más aceptadas se encuentran los créditos a monotributistas y autónomos y la suspensión de despidos laborales, apoyadas por más del 70%. Mientras que la medida con menor recepción positiva es la de precios máximos en supermercados y comercios minoristas, con un 50,4%, a su vez presenta significativamente menor evaluación positiva en el nivel socio-económico bajo.

En términos personales, un 31,7% considera positiva la atención que recibe del Estado, un 23,6% negativa porque es insuficiente y un 20,6% porque solicitó atención y no la recibió. El resto dice no necesitar atención por parte del Estado. Un 17,2% de los encuestados cree que la situación económica mejorará en caso de abrirse la cuarentena mientras el resto no considera que la economía vaya a mejorar en el corto o mediano plazo.

Por otra parte, un 41,5% de los encuestados opina que abrir la cuarentena generará mayores contagios y como consecuencia mayores problemas económicos. De los encuestados, además, el 22,4% considera que aunque se realice la apertura de actividades la situación económica no mejorará debido a que cayó la capacidad de consumo de la gente y un 18,9% cree que no mejorará porque se trata de un problema global.

La extensión de la cuarentena hasta el próximo domingo 7 de junio tuvo una aprobación del 60,5% de los encuestados y una desaprobación del 22,5%. En ese sentido, la percepción sobre la probabilidad de contagio de coronavirus presenta valores bajos, similares a mediciones anteriores: sólo un 26,1% de los encuestados considera que es muy posible contagiarse, mientras el 52,1% cree que las posibilidades son bajas y el 21,8% no cree que vaya a contagiarse.

La mayoría de los encuestados por la UNLAM considera que se el Gobierno debería reestablecer fases más restrictivas de la cuarentena (43,1%) o mantener las medidas actuales (23,3%), mientras que el 27,4% cree que deberían flexibilizarse actividades. Mayor control en uso de barbijo/tapaboca y distancia interpersonal en espacios públicos, mayores controles de los municipios son dos de las medidas más aceptadas, junto a un 44,2% que apoya el cierre focalizado de barrios donde se declaren brotes de coronavirus. Paralelalemente, los encuestados piensan que se deberían permitir medidas flexibilizadoras como apertura de fábricas (51,3%), de comercios (47,3%), las visitas sociales (37,6%) y las actividades de esparcimiento (18,6%).

En el sentido social, el estado de ánimo general cayó un 41,4% en relación al inicio dela cuarentena, decretada por el presidente Alberto Fernández el 20 de marzo. A la par, los encuestados registraron un crecimiento mayor al 10% de las preocupaciones sobre la salud mental propia y de los familiares que se encuentran en aislamiento. Las principales sensaciones experimentadas son la preocupación (52,1%), la incertidumbre (45,9%) y la ansiedad (33,9%), junto al agotamiento (27,2%), el enojo (26%) y el miedo (15,1%).

Las sensaciones de tranquilidad y comodidad no superan el 20%. “En relación al estado anímico, más de un 40% afirma que necesitó o cree necesitar atención psicológica profesional desde el inicio del aislamiento, debido a la presencia de los siguientes síntomas: angustia, ansiedad, tristeza, inestabilidad, sensación de soledad e intolerancia al encierro”, sentencia el estudio.

DS