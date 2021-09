El gigante inmobiliario chino Evergrande empujó a comienzos de esta semana la caída de las principales bolsas del mundo frente al riesgo de suspensión de pagos en los vencimientos de una deuda estimada en US$ 300.000 millones. La compañía anunció este miércoles 22 de septiembre, en un comunicado remitido a la Bolsa de Shenzhen que pagará los intereses de uno de los bonos, que vencen mañana jueves, por US$ 35,9 millones.



"Se trata de una promesa de pago de los intereses de bonos denominados en yuanes con vencimiento en septiembre de 2025, de los que se emitieron 4.000 millones de yuanes (US$ 618 millones)", recordaron despachos informativos internacionales.



"El pago del cupón comprometido, del 5,8 %, supondría un desembolso de unos 232 millones de yuanes (US$ 35,9 millones de dólares)", precisó la agencia de noticias Europa Press.

Pese al anuncio de pago a su acreedor local, la firma no confirmó si saldará también el otro título de deuda que vence este jueves, por US$ 83,5 millones en intereses.



En el cierre de la jornada bursátil de este miércoles 22 de septiembre, las bolsas del sudeste asiático cerraron en positivo luego del anuncio de la firma. La Bolsa de Hong Kong, por su parte, no operó por feriado nacional.



Evergrande, que posee más de 1.300 proyectos inmobiliarios a lo largo de más de 280 ciudades, registró el lunes una caída en sus acciones de 10,63%, hasta su menor nivel en once años, y generó un impacto sistémico en las principales bolsas de Asia y a nivel global.

LR / TL