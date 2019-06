por Gabriel Litwin

Un foro de debate reunió a economistas de distintas agrupaciones y tuvo un cierre a cargo del precandidato a presidente por Frente de Todos, Alberto Fernández. “Nunca creí en la política de la obediencia. No quiero que acompañen a Alberto y a Cristina, quiero que acompañen a la construcción de otra Argentina”, dijo el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

A modo de nueva usina del pensamiento, Agenda Argentina apunta a un espacio general que contruya políticas públicas y de Gobierno. También apuntan a enamorar a los votantes de-sencantados de Cambiemos. En ese marco, consideran que en la elección pasada hubo votos de clase media baja de la Ciudad, el Gran Buenos Aires o áreas de Córdoba que el Frente aspira a recuperar.

El grupo, que incluye a economistas del Grupo Callao –que armó Alberto Fernández el año pasado–, incorpora a representantes del kirchnerismo y ex funcionarios como Paula Español, Agustín D’Attelis y Alejandro Robba, de Economía, o Arnaldo Bocco y Alejandro Vanoli, del BCRA. También fue el marco para la reaparición del ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.

“Agenda Argentina abarca además a los nuevos emergentes como el movimiento feminista y los trabajadores de la economía popular”, explica Nahuel Sosa, uno de los organizadores del espacio que también pertenece a Génera. También disputan ideas como la de la meritocracia, que promueve el Gobierno actual. “No puede haber meritocracia si no hay un Estado que garantice igualdad de oportunidades”, explicó Sosa.

A partir de la semana que viene se abocarán al armado de las propuestas, que incluirán qué hacer con el FMI. “La idea es priorizar las necesidades de los argentinos”, indicó Sosa.

Reformas. La agenda del establishment plantea reformas laborales, impositivas y sostener un déficit cero. Los jóvenes economistas que asesorarán a la fórmula Alberto Fernández -Cristina Fernández aseguran que el Gobierno actual plantea falsas definiciones. “El que está en Rappi piensa que es un emprendedor, pero en realidad hay una autoexplotación”, remarca Sosa sobre las plataformas de delivery. Sobre la reforma laboral, plantea que “no habrá más oportunidades laborales sino más precarización de la clase media”.

“Hay otra Argentina que podemos construir con mayor igualdad donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse. Y que además se desarrollen en sus lugares de origen, que un jujeño se desarrolle en Jujuy, un fueguino en Tierra del Fuego, y no que todos estén buscando la gran ciudad más cercana tratando de buscar en las luces de la ciudad un futuro que nunca encuentran”, indicó a modo de anticipo de campaña Fernández durante le cierre.

Por el Grupo Callao participaron Cecilia Gómez Miranda y Santiago Cafiero, junto a Martín Navarro y Delfina Rossi del Espacio Atahualpa; por el Grupo Fragata estuvieron Abelardo Vitale y Sergio De Piero; Nahuel Sosa y Gabriela Llamosas de Génera; Alexandre Roig y Federico Ludueña de Usina de Pensamiento Nacional y Popular; Verónica Tenaglia y Eduardo Villalba de El Sur No Espera; Florencia Minici y Flora Vronsky de Comunes; Tania Etulian y Damián Ledesma del Centro de Estudios Atenea; Sol Prieto de Ueplas, y las investigadoras Paula Lenguita y Sabina Frederic.