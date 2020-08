Expectativas por los datos de la actividad económica del primer semestre

Esta tarde el INDEC difunde los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a junio último que reflejará el impacto de la pandemia en la economía argentina y definirá cuánto cayó el PBI durante el primer semestre de 2020.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, la actividad económica se desplomó 20,6% en mayo, respecto al mismo mes de 2019. Y con estas cifras, el quinto mes del año se convertiría en el piso de las mediciones. Tal como explicó Matías Wilson, Jefe de Economía de la Cámara Argentina de Comercio "el candidato a peor mes sigue siendo abril. Todos los números lo muestran, desde el EMAE, el IPI, e incluso los números de la recaudación. fue el mes donde la pandemia fue más dura".

"Ahora, abriendo el zoom, en algún momento la cuarentena y la pandemia se van acabar", anticipa Wilson y agrega que "el foco debería empezar a correrse a ese momento (la pos pandemia) cuando comience a haber mayor movilidad de la gente y naturalmente todo eso va a tener un impacto en la actividad económica", dijo. En esa línea Wilson previó que será muy factible ver algún tipo de rebote en el ultimo trimestre del año, pero el gran tema será sentar las bases para que ese rebote no sea sólo por inercia de retomar la actividad . "Pareciera ser que el gobierno está trabajando en medidas de fondo (para eso), hoy no se ve muy claro y justamente los movimientos de los mercados financieros, el dólar y develan esa gran incertidumbre", explicó.

El Gobierno invirtió más de cinco puntos del PBI en asistencia

Llegados al momento de tener que enfrentar la pospandemia, Wilson indicó que "hay variables macroeconómicas que requieren un plan de estabilización. Eso debería estar en foco. El resto de las variables, dependen de eso. Por ejemplo en el caso del consumo que seguimos mucho en la CAC, no habrá consumo si no se movilizan las expectativas hacia un determinado lugar. La gente por incertidumbre y por no saber si va a mantener el empleo se guarda y uno ve que algo de esa dinámica se dio en la Argentina cuando se ve que los depósitos en pesos subieron. Hay algún efecto precautorio", reconoció.

Respecto a los números de la Cámara Argentina de Comercio en Junio, Wilson reconoció que "algo de recuperación va teniendo, pero los números interanuales siguen dando todos negativos".

En cuanto a la posiblidad de estar en niveles de actividad cercanos al comienzo del Aislamiento Wilson agregó: "Para estar en los números de la pre pandemia creo que le falta todavía a la economía", aceptó. "Habrá que ver qué dice el EMAE", agregó.

Vale considerar que el indicador desestacionalizado de mayo observó un incremento de 10% respecto a abril, mes en el cual la cuarentena tuvo su mayor impacto al registrar un descenso histórico, del 26,4%.

Todas las ramas de actividad presentaron incidencias negativas en la variación interanual del EMAE correspondiente a mayo de 2020 con excepción de Pesca. Entre las que presentaron las mayores incidencias, se encuentran Industria Manufacturera, Comercio mayorista, minorista y reparaciones y Construcción.

El PBI de América Latina podría ser el peor desde 1901

En otro plano y considerando el último informe de la UIA, con datos de junio, la actividad industrial se contrajo -10,7% interanual y registró un rebote de 17,7% mensual en la medición desestacionalizada. Con estos datos, y de acuerdo al análisis de los industriales, "en el primer semestre de 2020 se acumuló una baja de -13,8% respecto a igual período del año anterior".

Sin embargo, la UIA también señala que la producción de un núcleo importante de empresas aún permanece -11,5% debajo del nivel previo a la pandemia (febrero de 2020). "Con estos datos, en el primer semestre de 2020 se acumuló una baja de -13,8% respecto a igual período del año anterior. La mejora desestacionalizada se encuentra vinculada a una recomposición de stocks luego del freno en la actividad y a una recuperación parcial de la demanda en segmentos puntuales", indicaron desde la Unión Industrial.

Finalmente vale considerar que, a raíz de la pandemia y las consiguientes medidas de aislamiento social, el PBI argentino podría caer hasta 12% este año, según estimaciones privadas.

LR