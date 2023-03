Frazada corta en promociones bancarias por la inflación

Los precios suben cada vez más, pero las promociones de bancos y aplicaciones lo hacen cada vez menos. Unos consumidores le señalaron a PERFIL cómo aprovechan y calculan los días de descuento, pero también cómo, a la par de la inflación, se obtienen cada vez menos beneficios.

María Acebo (50) sostuvo que aprovecha las promociones para la compra quincenal que hace en el supermercado. “Ha disminuido el descuento que hacían”, afirmó.

Acebo también aseguró que si bien algunos descuentos se mantienen, por otro lado son engañosos. No solamente porque incluyen a algunos productos del supermercado en particular y no a otros, sino además en casos como el de la nafta. “Todo el tiempo el banco te da descuentos en combustible por día, pero cuando llegás al surtidor y usás la app te dice que no es acumulable”, por lo que “tenés que elegir entre una y otra promoción, y el tope de descuento es $ 900, aunque llenes el tanque”.

En paralelo con algunas promociones, que van disminuyendo en el tope de devolución o en cantidad de días de aplicación, también hay otro tema, que es el de la inflación. “Noté que el descuento sigue siendo el mismo”, afirmó Marcelo Machado (67), por lo que consideró que no rinde de la misma manera a medida que aumenta el combustible. Además, aseguró, “antes había descuento dos días a la semana y ahora esporádicamente es un solo día”.

“Aprovecho el día del descuento si me queda de paso y no voy a gastar en ninguna otra cosa”, afirmó, “porque el tope es tan bajo que si compro un par de cosas en el shop de la estación de servicio, ya no hay ahorro”.

Miriam Reyero (35) opinó en el mismo sentido. “Uno calcula los días para las compras que por ahí tienen un descuento que conviene”. Pero solamente “cuando es más del 30 por ciento”, porque si no, “no vale la pena”. En su caso, dijo, “la única promoción que aproveché es la del Banco Nación para las cosas de la escuela”.

En Buenos Aires el Banco Provincia lanzó nuevos beneficios, entre ellos, un portal de ventas online en el que ofrece 24 cuotas sin interés en productos de distintos rubros, una promoción que durará hasta el 16 de abril. Con la pandemia las compras digitales se hicieron cada vez más frecuentes, y los consumidores aprovechan, además de las promociones que se pueden, la comodidad.

“Normalmente usamos todas las promociones del banco, entre ellas la cuenta DNI del Banco Provincia”, afirmó por su parte Silvia Blanco (59), quien también es dueña de un comercio. Aseguró que utilizan los descuentos para artículos de perfumería y también para comprar regalos. “Utilizamos la cuenta DNI, pero no en el supermercado” porque los días de devolución “es imposible comprar, se llena de gente”, comentó. “La usamos para pagar la cuenta corriente que tenemos en una perfumería y semanalmente vamos pagando desde casa”.

Blanco aseguró también que los topes de devolución y los días también fueron variando. Como vendedora lo percibió. “En el negocio se nota cuando hay descuento porque la gente se da algún gusto”.

En cuestión de consumo personal, Blanco contó que si bien con su familia dejaron de concurrir a los supermercados, sí empezaron a comprar en negocios chicos, donde “hacemos dos compras de 5 mil pesos para aprovechar los 1.200 pesos de descuento que te dan ahora”.

“Los montos que te devuelven se achicaron. Antes eran de 1.500 por semana y ahora son 1.200”, comentó Daniel Iturrioz (66). “En varios bancos bajaron el tope de devolución”. En el caso de las personas mayores de 60 años existen algunos otros beneficios que también incluyen un tope de $ 1.500.

La única opción para aprovechar los descuentos y hacer alguna diferencia es recorrer negocios y calcular los días. Iturrioz dice que hace las compras en base a las promociones y utiliza los beneficios “en distintos supermercados, locales de barrio y farmacias”.

“Los miércoles voy a un supermercado porque tengo un 30% de reintegro, en otro supermercado elijo los días. La gente va ese día, compra mucho con promociones”.

Algunos bancos implementaron descuentos durante enero, tanto en supermercados como en hotelería, gastronomía e indumentaria. La mayoría de esos reintegros, que tienen topes entre los mil y 2.500 pesos, se extienden hasta el 31 de marzo. Después de esa fecha habrá que evaluar las nuevas propuestas y comparar, para intentar ganarle un poco a la inflación.