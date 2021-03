Guzmán viaja esta noche a Estados Unidos para renegociar la deuda con el FMI

Martín Guzmán adelantó su viaje a los Estados Unidos, donde se reunirá con las autoridades del Fondo Monetario Internacional para continuar con la renegociación de la deuda de 45 mil millones de dólares que Argentina contrajo con el organismo internacional. El ministro de Economía viaja esta noche hacia Nueva York, donde se reunirá a partir de mañana con inversores y think tanks, como parada previa al encuentro en Washington con Kristalina Georgieva el próximo 23 y 24 de marzo.

Según confirmaron fuentes oficiales a PERFIL, Guzmán “tendrá actividad desde mañana en Nueva York”. El Gobierno no aclaró con qué inversores y centros de estudios dialogará el ministro. La semana que viene, en tanto, se reunirá con funcionarios del FMI y del Banco Mundial. Aún no está confirmado un encuentro con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen, que será clave para lograr un acuerdo en el Directorio del FMI. Yellen y Guzmán comparten sintonía académica y frecuentan a los mismos colegas. El esposo de la ex presidenta de la Reserva Federal, George Akerloff, compartió en 2001 el Premio Nobel de Economía con Joseph Stiglitz, el padrino académico del ministro.

El Gobierno espera un guiño de Biden en la negociación con el Fondo

Guzmán estará acompañado por Sergio Chodos, director ante el Fondo Monetario por la Argentina y el Cono Sur. El ministro manifestó su voluntad de alcanzar un acuerdo antes de fines de mayo, cuando el país debe pagar vencimientos de deuda con el Club de París. Sin embargo, un sector del Gobierno de Alberto Fernández buscaría dilatar las negociaciones hasta después de las elecciones legislativas del 24 de octubre. “No me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad. Yo preferiría que sea antes de mayo. ¿Es una prioridad? No”, respondió Chodos.

El viaje que comenzará esta noche será el primero que encabezará Guzmán en el marco de las conversaciones con el FMI desde enero del año pasado, dos meses antes del inicio de las restricciones por la pandemia en la Argentina. Desde ese momento, el ministro reestructuró la deuda con los bonistas privados y llevó adelante los primeros meses de discusiones con el staff del Fondo Monetario de forma virtual.

Guzmán no deberá hacer cuarentena al llegar a los Estados Unidos. “Al ser considerado un viaje de funcionarios esenciales no se exige cuarentena. Sólo que hayan dado negativos los análisis y que no hayan tenido contacto estrecho con personas afectadas”, explicaron desde el Gobierno.