IFE 4: Martín Guzmán dijo que "sirvió muchísimo" pero no habrá cuarta entrega

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) "sirvió muchísimo" y "protegió a gente que estaba en una situación muy dura", pero no habrá lugar para una cuarta edición, confirmó este miércoles el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

El subsidio de 10 mil pesos se venía pagando a unas 9 millones de personas para paliar el impacto de la pandemia por coronavirus. "Hoy no es el momento de un IFE 4. Nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia vuelve a pegar la vuelta", dijo Guzmán en declaraciones al canal C5N.

"La pandemia ha ido evolucionando pero debemos seguir cuidándonos. En el plano económico fuimos adaptando las medidas a la pandemia", declaró y advirtió: "Cuando uno empieza a emitir hay que hacerlo teniendo cuidado".

Guzmán dijo que el gobierno de Alberto Fernández comenzó "cuando no había crédito en pesos ni en nada" y que la pandemia de coronavirus "forzó a hacer un esfuerzo más grande" con el IFE.



Guzmán explicó que no habrá una tercera edición del IFE 4 "porque hay que mantener ciertos equilibrios para proteger a la gente". No es el momento de eso, entiendo que hay una situación dura", dijo, pero agregó:: "Nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia pega la vuelta".

"Iremos expandiendo programas existentes como el Potenciar Trabajo y la asistencias directas como la AUH. Buscamos focalizar ayuda en los sectores que más lo necesitan", señaló Guzmán, quien no obstante dijo que en lo que queda del año "la ayuda está aumentando".

"En lugar de hacerlo en forma de IFE, lo hacemos vía otros programas más focalizados en los que más lo necesitan", indicó. Dijo comprender que todos lo que recibían el IFE están "en una situación dura, pero al mismo tiempo hay un conjunto de políticas que buscan reactivar la producción y el empleo".

"Estamos parados en un lugar que nos permite tener una perspectiva positiva hacia adelante. Se han logrado avances muy importantes para poder avanzar en el camino de la recuperación", detalló el funcionario.

Por último, precisó: "Recordemos de dónde venimos, en el año 2018, dos años después de que Argentina hubiese regresado a los mercados de crédito internacional. El país empezó a endeudarse, en el 2018 el mundo dijo basta y ahí se recurrió inmediatamente al FMI".

DS