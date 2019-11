A 190 kilómetros de Buenos Aires, cruzando el Río de La Plata, en Canelones, departamento limítrofe con Montevideo (Uruguay), existe un lugar que se posicionó a la vanguardia en la región en el desarrollo de empleo, actividades industriales, investigación y difusión científica de alto valor agregado. Allí, en el Parque de las Ciencias, las empresas gracias al régimen de Zonas Francas y seguridad jurídica, pueden instalarse y manejar su negocio a nivel regional o mundial con importantes beneficios fiscales y aduaneros.

Mientras la volatilidad económica y sus vaivenes diarios impactan en el día a día de las empresas exportadoras argentinas, el Parque de las Ciencias se convirtió en un refugio elegido por quienes desean optimizar sus ganancias y diversificar sus recursos. Con una inversión cercana a los US$ 200 millones, el predio de 55 hectáreas en donde funciona este emprendimiento, ubicado a la vera de la ruta 101, a 1.5 km del Aeropuerto Internacional de Carrasco, está dividido en varios sectores: edificios de oficinas; edificios aptos para actividades logísticas e industriales, e incluso terrenos disponibles para desarrollar emprendimientos propios. El perfil de las empresas que operan allí es heterogéneo. Por ejemplo, en el predio funciona Aurora, una de las tres principales empresas canadienses de la industria del cannabis del mundo que estableció el primer laboratorio de América Latina que procesa productos farmacéuticos derivados de cannabis y al cual se lo considera como uno de los “unicornios del cannabis”).

Enmarcado bajo las Leyes de Zonas Francas 15.921 y 19.566 (su más reciente actualización), el régimen de Zonas Francas otorga plena seguridad jurídica. Establece que las empresas en zonas francas tienen cero impuesto a la renta y patrimonio; no pagan IVA sobre los bienes de uso que compran nacionalmente; no pagan aranceles de importación sobre las materia primas, mercaderías o equipamientos que traen del exterior; no son pasibles de retención alguna sobre la distribución de dividendos a los accionistas y no tributan impuestos al momento de exportar. En Uruguay existen actualmente once Zonas Francas en distintas zonas del país: Canelones, Colonia, Colonia Suiza, Florida, Fray Bentos, Libertad, Montevideo, Nueva Helvecia, Nueva Palmira y Punta Pereira. Pronto serán 12 con la concreción de la segunda planta de UPM-Kymmene Corporation (más conocida como UPM) a desarrollarse en Durazno. Se estima que la inversión será en el entorno de los 3000 millones de dólares.

¿Qué actividades se pueden realizar en las Zonas Francas? Se pueden radicar empresas que se dediquen a la comercialización, almacenamiento, acondicionamiento, clasificación, fraccionamiento, mezcla, armado, desarmado y otras relacionadas con la instalación y funcionamiento de establecimientos fabriles. Prestación de todo tipo de servicios, incluyendo servicios profesionales, financieros, de informática, y de reparaciones y mantenimiento, todas orientadas a la exportación.

Un imán de inversiones

¿Por qué resulta interesante el régimen de zonas francas uruguayo? Es un régimen jurídico de promoción de inversiones que tiene más de 30 años de antigüedad, una política de Estado que ofrece estabilidad jurídica, económica y política, que ha impulsado y protegido las inversiones extranjeras. Todo este ecosistema hace que si yo fuera un exportador argentino, pensaría en proteger el futuro de mi empresa poniendo parte de mi operación en una zona blindada de cualquier tipo de inconvenientes”, explica a este medio el empresario argentino impulsor y director del Parque de las Ciencias, Leonardo Wehe.

El impacto de las Zonas Francas en Uruguay.

Para Wehe, que un empresario exportador no desdoble eslabones de la cadena productiva para optimizar sus ingresos, está basado en una decisión que no es “objetiva”. “Argentina presenta serias complicaciones para exportar, no solamente por la inestabilidad económica sino por la imposibilidad de planificar a futuro. Lo interesante del régimen de Zonas Francas en Uruguay es que además de ser muy atractivo por sus beneficios y la seguridad jurídica que brinda es a la vez altamente flexible. Tenemos clientes de distintos países, entre otros de Canadá, Suiza e Israel, que utilizan el régimen de formas muy diferentes. Hay quienes quieren abastecer la región y saben que lo mejor es hacerlo desde Uruguay, otros realizan actividades comerciales, industriales o de servicios”, dice.

Por su parte Antonio Bouzada, Gerente General del laboratorio Eriochem S.Z, (cuya empresa madre se encuentra en Argentina) explica a Perfil.com que una de las principales cuestiones a tener en cuenta antes de radicarse es prestar atención al rubro recursos humanos, selección de personal, capacitación, entre otras. Esta filial está en su etapa final de producción de jeringas prellenadas: aún no está en operaciones ya que está en etapa de validaciones y calificaciones. Sin embargo sí están llevando a cabo producción de packaging y comenzaron a exportar a distintos países, especialmente Brasil. "Debo destacar la agilidad burocrática que presentan las operaciones de exportaciones y importaciones desde y hacia Parque de la Ciencias", explicó.

Dato: Cada vez más empresas argentinas "sondean" la posibilidad de instalarse en Uruguay. A la hora de abordar el comercio exterior en Argentina, el régimen de Zonas Francas (que pueden ser públicas o privadas) suele quedar solapado y poco se conoce acerca del impacto de sus beneficios en las empresas que adoptan este sistema. Uruguay convirtió a las Zonas Francas en una política de estado destinada a promover el desarrollo empresarial mediante el comercio exterior.

Para Jorge Colotta, Gerente General de la agencia de publicidad internacional Young & Rubicam, "La presencia en Parque de las Ciencias nos impactó muy positivamente porque es una puerta al mundo. Al mundo del desarrollo y el crecimiento. Desde aquí brindamos nuestros servicios en condiciones muy favorables. El PDLC es un espacio en el que las empresas agregan valor mediante la investigación, el conocimiento y la innovación. Nos sentimos muy afín de estar inmersos en ese contexto". Además subrayó que la cercanía con Argentina posee condimentos especiales que hacen atractivo radicarse en Uruguay: "La cercanía, la estabilidad que ofrece Uruguay, la ubicación estratégica del Parque y la infraestructura y beneficios asociados a la Zona Franca, hacen que sea una opción muy interesante para instalarse aquí".

Desde la inauguración del Parque de las Ciencias, en 2011, se radicaron 60 empresas, se generaron 750 empleos directos y otros 250 indirectos. Lejos de parecer algo inalcanzable para las empresas argentinas, esto representa una interesante oportunidad: no solo en la búsqueda de crecimiento por vía de las exportaciones y el desarrollo industrial, sino por la corta distancia entre ambos países, lo cual beneficia la logística de distribución.