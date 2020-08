La incertidumbre por la deuda provocó fuertes saltos en los dólares financieros

Tras haber tocado un récord de $140 el viernes último, el dólar blue se moderó esta semana y cerró ayer en $136, con lo cual el billete informal trepó en julio $10, y acumula un alza de $52 desde el inicio de la cuarentena, en un contexto de mayores restricciones para acceder al mercado cambiario oficial y a las divisas financieras alternativas, el Contado Con Liquidación (CCL) y el dólar Mep o Bolsa, que se obtienen mediante la compra-venta de bonos y acciones.

En cambio, por la incertidumbre sobre la negociación de la deuda, la demanda de CCL y el MEP se recalentó esta semana, pese a las trabas impuestas por el Banco Central y la CNV. Ambas divisas saltaron ayer cerca de 3 % frente a la jornada previa, al cotizar a casi $125 y $122 respectivamente, los valores más altos desde mediados de mayo.

Así, el CCL acumuló en julio un alza del 20%. Y la brecha con el mayorista oficial alcanza a 72,7%.

Por su parte, el dólar minorista para la venta finalizó ayer en promedio en $76,38,o sea un incremento en julio de $2,31, mientras que en el segmento mayorista la divisa finalizó a $72,32, un ascenso mensual de $1,86, y en lo que va del año una suba de 20,75%.

Incertidumbre. El analista Gustavo Ber evaluó ante PERFIL que “la acelerada escalada en los dólares financieros que está alentada no sólo por la preocupación ante la fuerte emisión monetaria, sino además por una mayor incertidumbre sobre la marcha de la reestructuración de la deuda”.

En sintonía, Gustavo Neffa, de Research for Traders sostuvo que ese salto “es una reacción lógica” ante la falta de novedades por la deuda, y planteó que “retoma impulso a medida que no hay avance en materia de contención de inflación, y la caída del PBI, obviamente que la variable de ajuste es el tipo de cambio, a pesar de las restricciones para operar”.

Para el financista Christian Buteler, “el mercado ya se acomodó a las regulaciones del BCRA y CNV que lo bajaron de forma artificial, y ahora retomó su valor real, la dolarización responde a la cantidad de pesos que se emitieron”.

Por su parte, un operador adjudicó la escalada del CCL a que “hay rumores de endurecimiento del cepo en el sentido de alargar el período de parking para poder acceder a dólares a través de operaciones de CCL o MEP que hoy es de 5 días, y ante esas versiones muchos se apuran a dolarizarse”. Especuló que se podría tomar esa medida “porque quieren reducir la brecha cambiaria o querer adelantarse a una situación en la que las novedades por la deuda no vengan bien”.

Tasas. En busca de desincentivar la demanda del billete verde, y fomentar el ahorro en pesos, el Banco Central dispuso subir a partir de ayer a 33,06% el piso de la tasa de interés para los plazos fijos minoristas de hasta $1 millón, lo que equivale a una tasa mensual de 2,75% y Tasa Efectiva Anual (TEA)de 38,47%. El economista de Ecolatina, Matías Rajnerman opinó que la medida “va en la dirección correcta” porque con este cambio la tasa de interés mensual continúa por encima de la inflación de cuarentena (1,8% promedio entre abril y julio)y por debajo del avance mensual del tipo de cambio oficial.

No obstante, afirmó que “el problema es y seguirá siendo la incertidumbre: mientras siga abierta la negociación de la deuda y la pandemia irresuelta va a ser difícil querer ahorrar en pesos”.

Volvieron a crecer las compras

En junio creció la dolarización pese a las mayores restricciones impuestas por el BCRA. La cantidad de personas que compraron dólares subió 37% respecto a mayo en un escenario de ensanchamiento de la brecha entre la divisa oficial y el blue alimentado por la incertidumbre por la deuda.

Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA difundido ayer, 3,3 millones de individuos compraron billetes por un monto de US$ 629 millones, y una compra promedio per cápita de US$ 193. En mayo, habían sido 2,4 millones quienes adquirieron US$451 millones.

Según precisó, las “personas humanas” registraron en junio compras netas de moneda extranjera por US$ 778 millones: para atesoramiento (US$ 618 millones) y para viajes y otros gastos con tarjetas en el exterior (US$ 110 millones). Frente a la mayor dolarización que afecta el nivel de reservas, el BCRA viene reforzando las restricciones. Recientemente sumó controles sobre cuentas que reciben más de una transferencia en dólares por mes.