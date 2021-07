La venta ilegal callejera subió en junio 6,2% contra mayo en Ciudad de Buenos Aires

La venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentó en junio 6,2% con respecto a mayo, al detectarse 769 puestos, según arrojó un sondeo de la Cámara Argentina de Comercio.

En cambio, la venta informal en las calles porteñas registró una caída de 33,6% comparado con febrero de 2020, el mes anterior al inicio de las restricciones por el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia

La zona Once fue la que mayor cantidad de puestos de venta ilegal, con un total de 337 stands, y con una participación de 61% en el total detectado en avenidas y calles, mientras que el rubro con más incidencia fue el de Indumentaria y calzado.

Los datos surgen del informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la CAC en base al relevamiento efectuado entre el 1 y 30 de junio en las avenidas Avellaneda, Rivadavia,Pueyrredón, Corrientes, Perú, Sante Fe, Córdoba, Cabildo, Juramento, 9 de Julio, Av. de Mayo, Callao, Lavalle, zona de Liniers, Once, Microcentro. Asimismo, también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

La entidad señaló que “las diez cuadras más afectadas contuvieron al 68,8% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales” y a la vez, “representaron el 26,3% del total de las cuadras afectadas, lo que sugiere que controlando una pequeña porción de territorio se lograría una reducción significativa de esta actividad ilegal”.

La cuadra más perjudicada por el flagelo de la venta ilegal de toda la ciudad fue Bartolomé Mitre al 2400, donde se relevaron 67 puestos, y en segundo lugar se ubicó la avenida Corrientes al 2300, con 56 stands.

Rubros más afectados

El sector de Indumentaria y calzado se posicionó en el primer puesto entre los rubros más comercializados en la venta ilegal callejera, con una participación de 59,6%. Con relación a mayo, evidenció una baja de 0,3 puntos porcentuales.

El segundo lugar fue para Alimentos y bebidas, con 19,6%, lo que implicó un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

La tercera ubicación fue el área de Óptica, fotografía., reloj., y joyería con un 15% de participación, lo que representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al sondeo previo de mayo.

Piratería

Durante junio se identificaron 515 falsificaciones individuales de marcas y propiedad intelectual en las cuadras afectadas de la ciudad de Buenos Aires.

Este resultado fue 18,1% superior al registrado en mayo de 2021. En relación a febrero del 2020, hubo un alza de 46,3%.

La zona Once se posicionó como la principal zona de venta de productos falsificados. Dentro de Indumentaria y calzado las marcas afectadas fueron Nike y Adidas, mientras que, en Óptica, fotografía., relojería y joyería las más perjudicadas fueron Ray Ban e Infinit

Datos adicionales en La Plata

Por otra parte, la CAC también realizó un relevamiento en la ciudad de La Plata, donde se observaron 317 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales.

Este cifra significa una suba de 28,9% en relación al mes anterior, y un alza de 17% respecto al período prepandemia

Al analizar las cuadras más afectadas, el primer lugar lo ocupó la plaza Italia (calle 7 y 44), con 135 puestos, y “representó el 42,6% del total de puestos relevados en calles de la ciudad.

La segunda posición fue para la estación de tren calle 1 y 44, con 27 puestos y una incidencia de 8,5%. El rubro con mayor participación en las calles, avenidas y peatonales del centro comercial platense fue Indumentaria y calzado, que representó un 80,1% de los rubros observados.

Por su parte, Artículos domésticos se ubicó en el segundo lugar, con el 13,5% del total.

