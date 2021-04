Amazon: las 10 curiosidades que no conocías de la historia de la empresa

Más allá de la historia oficial de cómo se creó Amazon y de su crecimiento, que hizo de su dueño Jeff Bezos uno de los hombres más ricos del mundo, hay ciertos detalles sobre la empresa a los que no todos tuvieron acceso. Ahora te vas a enterar de las curiosidades de Amazon que no conocías.

Amazon fue inicialmente una librería online pero con un slogan premonitorio: “La librería más grande del mundo”. Hoy, la librería online es el e-tailer (retailer en internet) más poderoso del mundo.

Bezos destrona a Musk como la persona más rica del mundo

Justamente, el primer artículo que vendió Amazon fue un libro: Fluid Concepts and Creative Analogies. de Doug Hofstadte, en 3 de abril de 1995.

Curiosidades

Aquí van las 10 curiosidades de Amazon, la segunda marca más valiosa del mundo detrás de Apple, que no sabías ni te hubieras imaginado preguntar:

1-Bezos quería llamar Cadabra a la plataforma

El joven Jeff, en sus inicios, había tenido la idea de llamar Cadabra a la compañía, pero su abogado, Todd Tarbert, lo convenció de lo hacerlo porque sonaba muy parecido a cadáver (cadaver, en inglés).

2-Otra idea fue ponerle relentless.com

Otra idea antes de llamar finalmente Amazon a la plataforma fue ponerle el nombre de relentless (impacable, en inglés). Si ponés renlentless.com en tu buscador, te deriva directamente a Amazon.

3-Por qué Amazon

Finalmente, Bezos se decidió por el nombre de Amazon, el río más grande del mundo, con cietos de brazos y arroyos que le aportan caudal. De esto surgió el logo de la firma.

4-Susan Boyle, la más vendida

El CD de la cantante Susan Boyle, que surgió luego de su particular participación en el programa Got Talent de Gran Bretaña, que tenía el tema “I dreamed a dream”, de la comedia musical Los Miserables con el que saltó a la fama, fue el más vendido en 2009 y en la historia de Amazon.

5-El libro más caro

E libro que tuvo su valor más alto en la historia de la plataforma de e-commerce fue The Making of a Fly, de Peter Lawrence, que alcanzó un precio de u$s 23 millones. El libro trata sobre genética de las moscas y semejante monto se debió a un error del algoritmo que asigna los precios.

6-Lo más demandado: los productos electrónicos

Los electrónicos son los productos que tienen la mayor demanda en Amazon. El dato fue suministrado por la consultora de mercados Statista. Pero la plataforma se jacta de vender de todo, por eso en su logo, la flecha amarilla nace en la “a” de Amazon y termina en la “z” del nombre de la compañía. Esto se agregó en el año 2000.

7-El “street view” antes que Google

La idea de mostrar los frentes de las tiendas y los restaurantes surgió en Amazon en 2004 en lo que llamó Block View (vista de la cuadra). La firma llegó a hacer fotos en 20 cuidades, pero decidió dejar el proyecto dos años después. En 2007, Google lanzó Street View (vista de calle).

8-Demasiado cartón para un mundo que busca la sustentabilidad

Amazon tiene un tráfico de 1.600.000 paquetes por día. Según Reuters, si ese cartón fuera plazno, equivaldría a la superficie del estado de Virginia Occidental, en EE.UU., o de Sri Lanka. O sea, cubriría una superficie de 62.259 km2.

9-Cuna de emprendedores

Algunos ex empleados de Amazon decidieron dar un paso más y se convirtieron ellos mismos en emprendedores. Por ejemplo, Jason Kilar, fundó Hulu y Charlie Cheever, Quora. Este es uno de los riesgos de la empresa: al promover el espíritu emprendedor de su dueño en toda la organización, muchos empleados deciden inicarse en ese desafiante mundo.

10-Tan sólo en 13 minutos

Ese es el tiempo que tardó Amazon en hacer la entrega más rápida de su historia: 13 minutos después de la compra llegó el paquete a destino. Fue en California, en la Navidad de 2016.

Despedida

Bezos anunció que hacia fines de año cederá su puesto de CEO en Amazon al director ejecutivo de Amazon Web Services, Andy Jazz, tras casi 30 años al frente de la compañía.

Amazon fue uno de los grandes ganadores durante el cierre de la economía global por la pandemia. En 2020, las ventas minoristas subieron un 35% y alcanzaron a u$s 213.575 millones. En total, el año pasado facturó u$s 386.000 millones. En esto se incluyen u$s 150 millones que aportó Amazon Prime.