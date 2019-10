por Patricia Valli

Frente a la tropa propia, ante un auditorio de economistas de las distintas organizaciones que integran el Frente de Todos, el ex director del Banco Central Matías Kulfas, uno de los voceros económicos de Alberto Fernández, dejó definiciones sobre el plan económico y lo que será la relación con el Fondo Monetario Internacional.

“Las condicionalidades del Fondo Monetario son una preocupación”, reconoció uno de los economistas del Grupo Callao. “Yo estuve en la reunión con el FMI”, dijo en relación al encuentro con Roberto Cardarelli y el director para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. “Alberto fue muy duro en cuanto al papel y la corresponsabilidad del FMI en esta crisis que se ha producido en la Argentina, en este programa económico fallido que solo trajo más recesión y más miseria y no cumplió ninguno de los objetivos que se había planteado”, aseguró, y recordó un comunicado que contrastó con el aséptico mensaje de rigor del FMI y alimentó la volatilidad del mercado.

La próxima semana el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, volverá a mantener reuniones con los representantes del FMI en Washington, durante la asamblea anual del organismo y el Banco Mundial. Pero no se aguardan definiciones sobre los fondos que falta girar. El directorio de Washington espera al 28 de octubre para seguir con las negociaciones.

Si Alberto Fernández confirma el resultado de las PASO, el objetivo es “hacer una renegociación rápida y que permita ganar oxígeno, tiempo”, dijo Kulfas en el auditorio de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. “Es una deuda que ha crecido en muy poco tiempo y para que sea compatible con el crecimiento necesitamos patear los vencimientos”, simplificó. “El resto depende de cómo se desarrolle la negociación y el programa fiscal y financiero”, indicó ante la consulta sobre si habrá una quita. La lectura de mercado es que la quita ya existe, de la mano de la caída en la cotización de los bonos.

Anticipo. El ex integrante del directorio del Banco Central consideró que el FMI “tiene una burocracia con un manual que no funciona pero que igual insiste con ese manual. No lo vamos a aceptar”, aseguró. El pedido será el de poder hacer la política económica propia.

“Nosotros sabemos cómo lograr que la Argentina vuelva a crecer. Si no volvemos a crecer va a ser muy difícil pagar estas deudas. Esta es una cuestión que va a estar fuertemente marcada en la negociación”, aseguró sobre cómo será el toma y daca con el organismo. “El ajuste de gasto no genera los excedentes necesarios para pagar la deuda. La política del déficit cero no es un invento de Macri y en 2001 ya nos llevó a una situación dramática. No hay que poner el carro adelante de los caballos”, aseguró el economista.

El fin de la política “cool” con las fintech

Ordenar la macroeconomía, bajar la inflación con nuevas herramientas, el acuerdo económico y social, la regulación financiera y el financiamiento para el desarrollo fueron algunos de los puntos que citó Kulfas en sus charlas de la semana. Defendió el control de capitales, sobre todo los especulativos, y remarcó que se analiza la regulación de los nuevos sectores como las fintech y las billeteras electrónicas.

El economista evaluó que el gobierno actual mostró una política “un poco cool” al dejar que se desarrollen las fintech, las billeteras de pago, “y después ver cómo regularlas”. “En ningún país del mundo funciona así. Nadie regala su mercado”, remarcó. “Habrá que hablarlo. Si funciona, adelante. Si no, hay que corregirlo”.

Ante los empresarios de la Cámara de Indumentaria, Kulfas consideró que no comparte los controles “fuertes” como los actuales y anticipó que serán relajados gradualmente, aunque habrá regulación contra la volatilidad y la especulación. “Las regulaciones deben ser compatibles con la inversión externa”, indicó.