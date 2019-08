Las llamativas declaraciones de Agis que frenaron al mercado en la semana negra

por Jairo Straccia

La semana frenética del dólar después de las elecciones primarias comenzó a calmarse luego de que el miércoles, por un lado, hablaran el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en un mensaje de consenso respecto del pago de la deuda. Pero según operadores del mercado, fue tanto o más importante la charla que dio Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner y consultor cercano a su espacio político, en la Bolsa de Comercio, convocado por la sociedad de Bolsa Allaria Ledesma. Allí compartió el estrado con Luis Caputo, el ex secretario de Finanzas y jefe del Banco Central durante un tramo importante del gobierno actual.

En la City prestaron especial atención a los dichos de Agis sobre la deuda. “Si entramos en default es porque estamos locos”, resumió. Pero dejó más definiciones importantes para los tiempos que vienen:

* No tenemos que apreciar la moneda para ganar las elecciones.

* Los proyectos market friendly se suben a la euforia del mercado y los proyectos del mercado interno se suben a la euforia del mercado interno.

* ¿Por qué estamos hablando de default? Porque estamos locos. Acá tenemos un problema político. Si renegociás la deuda con el FMI, este país vuela. Y los locales ya se dieron cuenta. Por eso están recomprando. Afuera van a tardar en verlo.

* Cuando la cuenta capital está desregulada, hablar cuesta plata. Cuando no está desregulada, no cuesta plata. En 2008 Cristina Kirchner dice “el mercado internacional es un casino”. El riesgo país subió, pero el dólar o la tasa no se mueven. Ahora hay una declaración, y no sabés si parás el dólar.

* Esta apertura de la cuenta capital y el cepo eran demenciales. Yo entré al gobierno para desarmar el cepo, no para ajustarlo.

* Ahora, como te desconfían y vos decís me curé, no podés tomarte un vaso de vino como primera medida. Increíblemente, los controles de cuenta capital razonables los va a poder usar cuando hayas resuelto los problemas que tenés, porque de lo contrario te mata el mercado y te baja el pulgar y game over. No podés hacer políticas macroprecautorias en la crisis. Hay que volver a una cuenta capital como la de 2003 o 2011 pero en 2021.

* No se puede hacer cualquier cosa pero se pueden hacer muchas cosas para tratar de que esto no sea Grecia, que es el miedo que tiene la burocracia del Fondo, y eso lo tenemos que explotar.

* Miren la reforma laboral en Neuquén: hoy Neuquén es la única provincia que genera empleo en blanco. Los keynesianos no estamos en contra de las reformas laborales micro. Una reforma laboral macro te genera una recesión que te contrarresta la generación de empleo. Lo general no es igual a la suma de los particulares.

* ¿Hay que hacer una reforma previsional? Ni idea. Portugal bajó el gasto previsional de 14% a 13,3% del PBI y decidió ajustar la edad de jubilación con la expectativa de vida. Esa reforma dámela. Pero creo que el Fondo nos va a querer hacer discutir otras cosas.

El show de las coincidencias con Toto

La conferencia conjunta de un ex viceministro de Axel Kicillof, como Emmanuel Alvarez Agis, y un ex funcionario del área de finanzas del gobierno de Mauricio Macri, como Luis “Toto” Caputo, tuvo tanta sintonía de ideas que hubiera sorprendido a los más fanáticos de los representantes a ambos lados de la grieta.

Así como Agis remarcó que solo podría haber un default “porque estamos locos”, Caputo refrendó la idea diciendo que solo podríamos tener una crisis mayor “si fuéramos tontos, dado que los fundamentals de la economía no están para pensar ni cerca en una crisis de 2001”.

Agis, además, aprovechó el encuentro para recordarle a Caputo que apoyó su gestión en el Banco Central cuando intentaba intervenir para frenar el dólar mientras el Fondo Monetario Internacional se oponía. Toto, como lo mencionó en toda la charla el ex funcionario del kirchnerismo, aprovechó para agradecerle: “Dijiste lo que me costó tanto explicar en ese momento”.