"Los datos de la economía en abril serán terribles"

agencias

Luego que el presidente Alberto Fernández le respondió duramente en conferencia de prensa, Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, insistió ayer con su planteo de que el Gobierno reabra la economía. “Los datos de marzo son un espanto pero prepárense que en abril van a ser terribles. Se frenó por completo la economía”, aseveró.

En apoyo de su planteo, el ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Néstor Kirchner citó el récord de la industria automotriz, que en abril por primera vez en la historia no produjo un solo auto. “En otros países cayó hasta 90%, pero no se paró por completo; eso no sucedió en ningún lugar del mundo”, dijo. Además, precisó que el mes pasado la producción de cemento se redujo en más de 50% y que para encontrar niveles de producción similares había que retrotraerse al 2002 o a la década del 90.

“No estamos viendo la gravedad de lo que se viene en materia económica”, señaló, y recordó que los países europeos también aplicaron cuarentenas estrictas, pero no pararon por completo sectores enteros de la economía. “Lo que estoy pidiendo es un equilibro entre lo sanitario y lo económico”, explicó.

Y, además, le respondió al jefe de Estado, que lo había apuntado por sus anteriores declaraciones: “Se calentó con el mensajero pero a los pocos días siguió la preocupación que yo planteaba y empezó a abrir la economía. Los datos son los que son. Si se va a enojar, es un camino, si afrontamos la realidad es otro camino”.

Contrapunto. Alberto Fernández había cuestionado en duros términos al ex ministro de Hacienda de Macri. “Ayer leía una nota de Alfonso Prat-Gay, que decía que con la cuarentena están destruyendo la economía. Ellos destruyeron la economía sin coronavirus”, aseveró.

En relación con los que piden reabrir la economía, el mandatario disparó: “Tengo la suerte de que los opositores que gobiernan ven como yo la situación”. Y apuntó directamente contra Prat-Gay: “Los que no lo ven así son los que no gobiernan y hacen política en Twitter y van a los programas de televisión a explicarnos que estamos destruyendo la economía”.

Fuga. Prat-Gay también criticó el reciente informe del Banco Central que se concentra en el período 2015-2019, que “elige un período, el gobierno de Mauricio Macri, y cuenta los dólares que se fugaron, pero no cuenta lo que se fugó antes ni lo que se está fugando ahora”. “No hablan ni pueden atender su propia fuga de capitales”, recalcó el economista en radio Mitre. “Si sube el contado con liquidación, es porque los dólares se están yendo”, agregó.

Sin embargo, Prat-Gay descartó que el Gobierno use la pandemia para ocultar otros aspectos de la realidad. “No creo que haya un aprovechamiento, creo que les tocó algo inesperado”, señaló. Pese a sus críticas, aclaró que no está “enojado” con Alberto Fernández. “Somos todos grandes, tenemos una responsabilidad: liderar en medio de una crisis es convocar y escuchar a todos”, concluyó.