Lunes en rojo: el dólar blue trepó 30 pesos, las acciones se desplomaron y subió el riesgo país

En vísperas de la publicación del dato de inflación de diciembre y de todo 2024, las acciones y los bonos experimentaron caídas de más de 9%, el dólar blue avanzó 30 pesos y el riesgo país quedó al borde de los 600 puntos básicos por primera vez desde el 3 de enero.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar blue anotó un alza de 2,04% y cerró en $1.250 para la venta. Los segmentos bursátiles, contado con liquidación (CCL) y MEP, registraron aumentos más moderados y concluyeron la jornada financiera a $1.191 y $1.167, respectivamente.

Toma de ganancias: cayeron las acciones y los bonos

El Merval se contrajo 5,32% y el retroceso estuvo impulsado por el rojo que se apoderó del panel líder de los papeles de empresas. Las más afectadas por el clima negativo fueron Edenor (-9,39%), Loma Negra (-8,22%), BBVA (-7,86%), Transportadora de Gas del Sur (-7,58%), Sociedad Comercial del Plata (-7,50%), y Banco Macro (-6,94%).

Por otra parte, los títulos soberanos acusaron contracciones más moderadas: GD29D (-2,91%), AL41D (-2,23%), GD38D (-1,92%), AE38D (-1,42%), AL41 (-1,32%), GD41 (-1,23%), entre otros. La baja en los valores de la deuda argentina impactó de lleno en el riesgo país, que trepó 14 puntos básicos hasta los 594.

Consultado por PERFIL, el analista financiero Gastón Lentini planteó que jugó en contra el mercado de los Estados Unidos "luego de que se difundiera que el Gobierno planea implementar controles a la exportación de semiconductores", lo que se tradujo en un golpe al ánimo bursátil que tiño de carmesí el precio de acciones como Intel o Nvidia.

"Dado que el mercado esperaba una corrección, considerando que sube sin parar hace 3 meses, no es algo de lo que crea debemos alarmarnos, sino parte de un ciclo. Las bolsas suben y corrigen, con una buena participación en eso del animo de los inversiones, de la emocionalidad, del miedo y de la codicia", deslizó.

Francisco Castro, de Aurora Advisors, remarcó que a pesar de la contracción de la bolsa porteña durante este lunes, las acciones no se están desplomando. De hecho, el índice arroja una ganancia de 4,3% en dólares en lo que va de 2025, tras saltar 125% en 2024.

Bajo su punto de vista, el comportamiento de los activos responde a una toma de ganancias tras meses de crecimiento récord. "Desde agosto del año pasado, el mercado subió un 94% con lo cual, de momento, no veo ningún riesgo pero mantendría un ojo puesto en lo que pase este mes en el S&P500 por posible efecto de arrastre si cae de terreno", apuntó, en referencia al comportamiento del índice compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.

Coincidió en parte el fundador de Rudolph Trading, Nicolás Olivé Durán, al señalar que el declive de los papeles en el mercado local cristaliza una "corrección del movimiento previo" que tuvo lugar desde el octavo mes del año pasado. A su juicio, "es esperable que haya algunas bajas de precios y reacomodamiento de carteras".

Al mismo tiempo, el analista evaluó como "muy posible" que los inversores se empiecen a poner más cautos en cuanto a "los activos, sectores que compran y, sobre todo, ante algunos bonos denominados en moneda extranjera que subieron mucho".

Siguiendo esa línea argumental, el consultor planteó que los inversionistas están rotando desde hard dollar -instrumentos que pagan capital e intereses en dólares- y acciones hacia bonos CER, "que fueron muy golpeados durante ese proceso de baja de inflación". A eso se suman los BOPREALES para los jugadores más conservadores, puesto que son títulos que se pagan durante el mandato de Javier Milei.

Para la CEO de Emerald Capital, Elena Alonso, los últimos informes de la Reserva Federal de los Estados Unidos afectaron los precios de acciones y bonos. "Se da a entender que las tasas van a seguir altas. Esto ha hecho que los fondos se vayan de activos como los argentinos aprovechando una toma de ganancias hacia otros que son de libre riesgo", remarcó.

El motivo detrás de la suba del dólar blue

En cuanto al aumento del dólar blue, Castro expresó que "si pensamos que los futuros, prevén una suba para diciembre cercana al 20%, la inflación se estima en el mismo sentido y con la desregulación del cepo cambiario pueden entrar divisas al país".

De esta manera, el experto en finanzas estimó que los vaivenes del paralelo están más asociados a "inseguridades de los actores o a flujos de fondos informales" que a un problema de la macroeconomía o un viento de cola que sople desde afuera.

Según Alonso, la estacionalidad de enero pone presión sobre la demanda de moneda extranjera, incentivada por el turismo emisivo a países vecinos. El tipo de cambio favorable hace que los argentinos veraneen en el exterior con precios más baratos, lo que requiere una mayor cantidad de billete estadounidense. A eso se suma el efecto de la expectativa de baja de tasas, que también puede empujar la cotización hacia arriba.

Por último, Olivé Durán destacó que el proceso estacional de viajes fuera del territorio argentino sumado a los resabios del aguinaldo presionan al dólar blue, aunque "suele ser una tendencia que se revierte en marzo, cuando hay que liquidar para pagar los gastos del comienzo del año".

"Me enfocaría mas en el CCL y MEP y en que la brecha no se expanda como señales de alerta del tipo de cambio. Por ahora me parece que estamos viendo un central realizando pequeñas intervenciones buscando limitar la volatilidad del tipo de cambio", concluyó.

MFN