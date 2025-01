Alerta para el campo: un revés climático podría ser crítico, aseguran desde la Mediterránea

Las perspectivas para el campo no son 100% alentadoras. Los precios de los granos están por el piso y el peso se fortalece frente al dólar (que es la moneda de exportación), con lo cual un fenómeno climático que afecte los rendimientos podría ser crítico, particularmente para productores que trabajan sobre campos alquilados. Así lo adelantó el economista Franco Artusso de la Fundación Mediterránea.

El grave problema es que la falta de lluvias y las altas temperaturas ya están complicando al cultivo de maíz, sobre todo en la zona núcleo y la soja también está sufriendo por las mismas condiciones. En ese sentido, las perspectivas del campo cobran relevancia en el marco de los últimos defaults de empresas del sector que han despertado nuevas inquietudes sobre el futuro de uno de los sectores más dinámicos del país, informa Perfil.

El mundo del campo cerró el 2024 con incertidumbre y noticias preocupantes con el default de algunas empresas emblemáticas del sector como las vinculadas a Los Grobo y la firma Surcos, lo que abrió interrogantes sobre si se trató de casos puntuales de compañías con debilidades de gestión que derivaron en problemas de liquidez (y/o de solvencia) o si en realidad preanuncian una crisis más sistémica.

Situación volátil

“Los indicadores disponibles no revelan el desarrollo de una crisis generalizada, al menos no en el corto plazo”, señaló Artusso al realizar el primer Monitor Productivo del año de la Fundación Mediterránea. Sin embargo, no desestimó los hechos que se viven en estos meses en el sector agropecuario. “En el actual contexto, de precios deprimidos y moneda fuerte, un revés climático que afecte los rendimientos podría ser crítico, particularmente para productores que trabajan sobre campos alquilados”, señaló el economista.

Según el analista de la FM, "a pesar de la sequía del ciclo 2022/23, los problemas que generó la chicharrita del maíz en la campaña 2023/24, la caída de precios internacionales en el último año y medio, los indicadores disponibles no muestran un deterioro suficiente como para inferir el desarrollo de una crisis generalizada en el sector, al menos no en el corto plazo", adelantó.

El economista señaló que el hecho de no haber señales de un inminente y generalizado colapso del sector “no debe hacer perder de vista la difícil situación por la que este deberá atravesar este año”.

“En un documento reciente de IERAL sobre el tema se proyectaron márgenes agrícolas muy ajustados para 2025, en el supuesto de rendimientos normales de los cultivos y utilizando precios internacionales algo más altos que los del mes de diciembre 2024; en el actual contexto, un revés climático que afecte los rendimientos podría ser crítico para el sector, particularmente para productores que trabajan sobre campos alquilados y en zonas que vienen más castigadas por los eventos adversos de las últimas dos campañas”, vaticinó.