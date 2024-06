Mala semana para dólares y los activos

Tras una semana para el olvido para los activos argentinos, en la última rueda de la semana lograron parar la sangría y operaron al alza. Los Globales se desplomaron entre un 8,1% y un 9,3% en la semana, mientras que el Merval en dólares se hundió un 12,8%. Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron el último día hábil de la jornada con mayorías en baja.

“La media sanción en Diputados de una nueva fórmula previsional que pondría en riesgo las cuentas públicas y la falta de definiciones acerca del acuerdo por el swap chino golpearon al mercado local durante esta semana. Las declaraciones de Francos acerca de que la ley Bases y el paquete fiscal podrían recién aprobarse en julio tampoco colaboraron”, expresaron desde Portafolio personal de Inversiones (PPI).

También, el ruido político en el Congreso provocó que el dólar blue anotara su cuarta suba semanal consecutiva. Cerró la semana a $ 1.265, aumentó $ 40 en la semana, un 3,3%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las acciones que terminaron al alza en Nueva York fueron Edenor 3,61%, BBVA 1,35%, Despegar 1,23%. Por su parte, los ADR que cerraron a la baja: Telecom 4,13%, Ternium 4,03%, Corporación América 3,15%

En cuanto a la plaza local, el mayor índice bursátil, el S&P Merval terminó con una suba del 1,03% ayer. En tanto que la deuda soberana denominada en dólares terminaron con todas subas, impulsadas por el AL35 con un incremento del 4,1% ayer.

Por su parte, el riesgo país se elevó hasta tocar los 1.618 puntos básicos, pero tras algunas operaciones de la rueda, volvió a bajar a 1.582 puntos, aunque sigue muy lejos de los 1.200 que supo rozar en abril.

“Si el Gobierno logra surfear las trabas legislativas y consigue la aprobación de la ley Bases, se esclarece la situación con el Banco de China y el Board del FMI aprueba el desembolso, podríamos observar una recomposición de las expectativas que frene la sangría en los títulos locales”, cerró PPI.

Por último, el Banco Central vendió US$ 27 millones en el MULC. En la semana la máxima autoridad monetaria finalizó con un saldo neto positivo por US$ 99 millones en el mercado cambiario. Así, las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$ 29.297 millones.