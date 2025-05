Grupo Edisur apuesta por un modelo de construcción sustentable, eficiente y colaborativo

La sustentabilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una estrategia estructural dentro de Grupo Edisur. La empresa cordobesa avanza con una visión de triple impacto que cruza transversalmente su operación: desde la planificación urbana de Manantiales hasta la certificación de sus sistemas constructivos, cada acción apunta a generar valor económico, social y ambiental.

Grupo Edisur consolida su modelo de gestión sustentable con una estrategia que abarca desde la arquitectura eficiente hasta alianzas con vecinos, emprendedores y el Estado. Según explicó María Marta Toniutti, Directora de Marketing & Comunicación de la firma, la sostenibilidad es un eje transversal en la empresa: “No hay un punto cero. Siempre hubo una mirada sostenible desde la génesis misma del grupo”.

"Para nosotros, la sustentabilidad es parte de nuestro core business", describen los directivos de Edisur. No es un área aislada, sino un criterio que guía cada proyecto: desde cómo se concibe un barrio, con infraestructura urbana pensada para la vida comunitaria, hasta la forma en que se construyen los hogares. Manantiales, el megaproyecto urbanístico insignia de la desarrollista, ya fue distinguido con la certificación LEED for Cities and Communities por su diseño sostenible. Pero el compromiso no se agota ahí.

Tres décadas de evolución sustentable: cómo POL pasó del transporte de residuos a la innovación ambiental

Con una inversión constante en innovación y construcción sustentable, Edisur cuenta con dos fábricas claves: una de steel frame y otra de arquitectura modular. Ambas permiten reducir desperdicios, ahorrar recursos como agua y energía, y utilizar materiales reciclables. “La modularidad es el futuro del negocio. Ya tiene interés de bancos, consumidores e inversores”, afirma Toniutti, quien destaca que estos métodos también reducen la exposición a condiciones climáticas y optimizan los plazos de obra.

Estas definiciones fueron parte de la charla brindada en el marco del Dossier de Economía Sustentable de Punto a Punto, donde se analizó cómo grandes empresas de Córdoba están incorporando el triple impacto en sus operaciones y decisiones estratégicas.

En Edisur, las certificaciones no se buscan como “un fin en sí mismo”, sino como herramientas para validar, ordenar y elevar estándares. El edificio corporativo, por ejemplo, cuenta con certificación LEED y WELL, esta última vinculada directamente con el bienestar físico y mental de quienes lo habitan. Pero el caso más emblemático es el de Manantiales, el desarrollo urbano que recibió la certificación LEED for Cities and Communities, siendo el único en Argentina con este estándar.

Porta impulsa la economía circular: cero residuos, más valor agregado y expansión internacional al 2025

La empresa también trabaja sobre sus “deudas pendientes”, como la gestión de residuos, un área donde lograron implementar un sistema de recolección diferenciada con contenedores inteligentes en articulación con vecinos, la municipalidad, un emprendedor local y una cooperativa. Otro frente de acción es la movilidad alternativa, con ciclovías que buscan conectarse en una red integral.

Toniutti sostiene que el enfoque sustentable también alcanza a proveedores, inversores y consumidores, volviéndose un diferencial competitivo y de mercado. “El desafío es hacer de esto un negocio rentable: reducir costos, atraer inversores y sumar valor para los clientes. Como pasó con los televisores, ya no se habla de edificios sustentables, se asume que lo son”, ilustró

Con un presente “casi de edad de oro” en el desarrollo de Manantiales, las prioridades de la empresa son claras: provisión de servicios, movilidad, forestación, arquitectura y trabajo colaborativo. A futuro, buscan ampliar el acceso a la vivienda a sectores de ingresos medios y bajos, con experiencias como La Lonja, el primer convenio público-privado para urbanizar un barrio popular en Córdoba.

Planes y programas que generan impacto real

La estrategia de sustentabilidad se traduce en acciones concretas, que involucran a trabajadores, vecinos, municipios y empresas aliadas.