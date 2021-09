Miguel Pesce sobre las fintech: "Vinieron a poner una dinámica que no tenían los bancos"

“Creo que las fintech trajeron dinamismo a un sistema que no lo tenía necesariamente, y los bancos se han puesto a trabajar para estar a tono con esta dinámica”, expresó el presidente del Banco Central, Miguel Pesce en una nueva edición del #FintechWebinar organizado por la Cámara Argentina de Fintech.

Entre otras cosas, explicó que según las propias estadísticas del Banco Central, a fines de 2019, solo el 7% de la población tenía al menos una cuenta virtual y el 6% una cuenta bancaria más una cuenta virtual. A fines de 2020, esos porcentajes habían aumentado a 22% y 24% respectivamente.

"Las fintech y las Prestadoras de Servicios de Pago (PSP) han puesto una dinámica que no tenían lo bancos, que se han puesto a trabajar para estar a tono. Esto es bienvenido", aseguró Pesce durante un encuentro virtual organizado por la Cámara Argentina de Fintech (CAF), en el que señaló que el interés del BCRA es que ambos actores "compitan porque de allí se dará la eficacia y eficiencia en el sistema de pagos".

Según el presidente del Central la Argentina tiene una fuerte extensión de las cuentas bancarias, del orden del 80% de la población adulta, "un número que aumentó a 90% tras la pandemia”, explicó pero agregó que "el problema es que existe una mala tradición en el uso de efectivo, y las fintech han venido a empujar esa dinámica para que las personas hagan uso de los instrumentos disponibles y vayan abandonando el uso de efectivo”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Fintech Ignacio Plaza compartió algunos números recientes del sector que incluye a 305 empresas - cifra se triplicó en los últimos 3 años- y que emplea a 16.000 personas, proyectando alcanzar las 20.000 hacia fin de año.

Mencionó también que en el último trimestre pasaron de 14 a 20 millones de cuentas virtuales, alcanzando 5 millones de cuentas de inversión en el mercado de capitales, por $ 38.000 millones.



"El gran desafío para el país es el desarrollo del crédito para lograr el volumen que este país necesita para generar prosperidad", apuntó Plaza, quien también participó de la charla.

La vinculación entre fintech y bancos tendrá su prueba de fuego con la implementación de Transferencias 3.0, un sistema nacional de pagos que permitirá a cualquier persona usar su billetera digital o app bancaria para pagar desde su teléfono celular en cualquier comercio que, a su vez, recibirá el dinero en forma instantánea e irrevocable, lo que ayudará a sustituir el dinero en efectivo.



Sobre este tema Pesce aseguró que "deberá estar plenamente operativo para el próximo 29 de noviembre" y que "todos los actores están trabajando en ese sentido".

"Vamos a reforzar el control para no tener sorpresas en esa fecha", adelantó.

Del mismo modo, subrayó la consolidación de los e-cheqs y en las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), “donde tienen un rol muy importante los actores dinámicos del sistema financiero”.



La mirada sobre las criptomonedas

Otro de las cuestiones abordadas fue la evolución de las operaciones e inversiones en criptomonedas que, según Pesce, la autoridad monetaria está viendo "con preocupación", ya que "fueron creadas como mecanismos de pago, no como mecanismos de inversión".



"Hay que hacer un trabajo de docencia con la población para explicarle de qué se trata estos instrumentos, para que no se generen situaciones que por desinformación hacer inversiones que no tienen el control adecuado", insistió.

Aún así, admitió que son instrumentos a través de los cuales se puede favorecer el acceso de las personas al mercado de capitales, lo cual es "un punto que para el Banco Central es muy importante".



Al respecto, recordó que las estadísticas señalan que los argentinos tienen en su poder más de US$ 200.000 millones en billetes atesorados, lo cual indica que "no hay problema de ahorro en la Argentina sino de su transformación en inversión".



"Allí es donde las fintech, del mismo modo que cumplieron un rol al ponerle dinamismo al sistema bancario y de pagos, seguramente lo estén haciendo también a los créditos a familias y empresas. tienen un rol para popularizar las inversiones en nuestro mercado de capitales", dijo Pesce.



"Hay un extraordinario aporte que pueden hacer las fintech al desarrollo de nuestro país al transformar el ahorro interno en desarrollo productivo, financiamiento al consumo y desarrollo de las empresas", concluyó.

