Nielsen reúne a inversores pero persisten las dudas

por Mirta Fernandez

La incertidumbre de los inversores ante la falta de definiciones sobre el programa económico del próximo gobierno y la renegociación de la deuda fue una de las causas por las que esta semana el riesgo país tocó un pico superior a 2.500 puntos, récord en la era Macri. Según los analistas, más allá de la aversión de los inversores por la crisis regional por los conflictos en Chile y Bolivia, esta inquietud local fue una de las principales causas.

“El silenzio stampa sobre la agenda económica preocupa porque no hay certezas en el frente financiero”, planteó Nery Persichini, de GMA Capital. Fernando Baer, de Quantum Finanzas, también relacionó el rebote del riesgo país con “la falta de claridad y certidumbre que persiste sobre cuál va a ser el programa económico y la negociación de la deuda”.

En ese marco, crece la ansiedad de los fondos de inversión del exterior que les piden a los bancos y brokers que organicen reuniones con Guillermo Nielsen, uno de los asesores de Alberto Fernández, y quien suena como firme candidato a ocupar una silla en la cartera económica y ocuparse de la reestructuración de la deuda. Según contó una fuente esta semana, “el HSBC trajo inversores” para escuchar a Nielsen, si bien en la entidad no lo confirmaron, en tanto que “la semana pasada Barclays organizó un encuentro en Washington”. Justamente, un operador vinculó la escalada del riesgo país “que en esas reuniones en Washington no gustó lo que dijo Nielsen”.

“Quienes estamos asesorando al presidente electo estamos tratando de minimizar daños y parte de eso es que esto salga rápidamente. Tampoco hay que exagerar, porque hay que sentarse a hablar con mucha gente”, dijo el ex secretario de Finanzas la semana pasada en la Universidad de Miami.

Otro operador comentó que de esas reuniones se concluye que “la negociación de la deuda será a cara de perro, y que no les quedará otra que aceptar, y habló de varias reaperturas de ser necesario”. En sintonía, el financista Christian Buteler comentó que los trascendidos en el mercado “es que la negociación de la deuda no va a ser tan amistosa, con alargamiento de plazos y nada más, se habla de una quita algo más agresiva” y recordó que cuando “Nielsen manejó la reestructuración de la deuda durante el gobierno de Néstor Kirchner, no negoció, impuso las condiciones, dijo esto es así, el que quiere lo agarra, y el que no, que vaya a juicio”. En cambio, otro participante aseguró que “Nielsen no llevó ninguna propuesta”, pero admitió que “tiene un tono que cae mal”.

Mercados. En este clima, el dólar oficial para la venta minorista cerró ayer en $ 62,92, según el promedio del Banco Central, y descendió 12,5 centavos en la semana, y casi $ 3 desde el récord de $ 65 del viernes 25 de octubre, última rueda previa a las elecciones y al cepo reforzado. En el segmento mayorista, la divisa finalizó en $ 59,67, una suba semanal de 17 centavos. El dólar blue subió en la semana $ 2,5 al quedar ayer en $ 66,75.

El BCRA siguió comprando esta semana divisas por unos 540 millones, y suma desde el endurecimiento del cepo más de US$ 1.600 millones para reforzar reservas internacionales. El stock alcanza a US$ 43.505 millones.

La bolsa porteña, tras cinco caídas seguidas, ayer repuntó 2,7% impulsada “por compras de oportunidades”, según operadores. Las mayores subas fueron en acciones de entidades bancarias. En este contexto, el riesgo país bajó levemente y se ubicó en 2.430 puntos.

Encuentros por Vaca Muerta

El presidente electo, Alberto Fernández, se reunió esta tarde en sus oficinas con Alejandro Figueroa, representante de la empresa estatal petrolera noruega Equinor, en un encuentro del que también participó Guillermo Nielsen y Sergio Lanziani, posible ministro de Energía.

Equinor llegó a Argentina en 2017 y es socia de YPF con el 50% de la participación en el acuerdo de exploración en Bajo del Toro, mientras que en el este de esa región neuquina tiene el 90% de la operación.

El ex secretario de Finanzas tiene previsto presentar en las próximas semanas un proyecto con nueva normativa para Vaca Muerta, con la que se busca garantizar la continuidad de las inversiones para hacer del yacimiento de petróleo y gas de shale uno de los motores de la recuperación.