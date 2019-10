"Nuestra proyección es que la Argentina volverá a crecer tras un período difícil"

Augusta Saraiva desde Washington

El economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, el uruguayo Martín Rama, recibió a PERFIL durante las Reuniones Anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en la capital americana.

El directivo del organismo multilateral explica que los proyectos del Banco Mundial en el país se mantienen pese a la situación de tensión que atraviesa la relación de la Argentina con el FMI, que tiene frenado un desembolso de US$ 5.400 millones del programa stand by firmado con la administración de Mauricio Macri. “No son tanto en el área monetaria, sino en el área real, especialmente en áreas sociales”, explicó en un diálogo en su oficina, donde también se refirió a la situación del país y de la región en estos tiempos convulsionados.

—¿Cuál es su mirada de lo que está ocurriendo en América Latina?

—Estamos bastante preocupados por toda América Latina. Este es el tercer año de poquísimo crecimiento apenas 0,8%. Claro que es un promedio, ya que la Argentina vive una recesión y Brasil justo salió de una recesión. En ese ritmo, no nos estamos poniendo al día. Hace unos años, estábamos justo en el medio de las economías avanzadas y las “Chinas” e “Indias” del mundo. Esto nos estaba llevando a algún lado, ahora no estamos yendo a ningún lugar.

—¿Cómo explica esta crisis que está viviendo la Argentina, en el marco de un acuerdo con el FMI?

—No quisiera adjudicar culpa. La crisis actual tiene que ver con un proceso de ajuste donde también hubo en un momento la pérdida de confianza, y aún se discute si los ajustes fueron demasiados graduales, si tendrían que haber sido más rápidos. Por eso no quisiera echar culpas a nadie.

­—¿Cuándo consideran que la Argentina puede salir de la recesión?

—En este momento, la Argentina está atravesando un período de dificultades, pero nuestra proyección es que luego de un período difícil va a volver a crecer.

—¿Y qué es lo que hace falta para que eso ocurra?

—Hay que diferenciar elementos de largo plazo de elementos de corto plazo. A corto plazo, restablecer la confianza, calmar a los mercados, reducir el riesgo país. A largo plazo, tuvimos un período de muy buen crecimiento cuando los precios de las commodities eran altas. Ahora que los precios de las commodities no crecen más, están estabilizadas y han bajado, solo queda la productividad. La Argentina tuvo una muy importante ganancia de productividad en sectores específicos, como la soja. Y en nuestras simulaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, éste es un sector que probablemente se desarrolle aún mucho más. Pero no es el único sector. Argentina tiene potencial, la cuestión es, en particular, cómo evitar una nueva crisis.

—El FMI retacea el de-sembolso de un tramo del acuerdo vigente hasta que llegue el nuevo gobierno. ¿Qué pasa con los proyectos del Banco Mundial?

—Nosotros en el Banco Mundial aprobamos hace poco un par de créditos, uno para Matanza-Riachuelo, un proyecto de saneamiento a largo plazo que es muy importante, y uno para los subsidios para la electricidad, como US$ 400 millones, y eso fue aprobado.