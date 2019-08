Pese a que el Banco Central vendió 150 millones de reservas, el dólar pegó otro salto

Fue otro día agitado en la City porteña. El dólar registró gran volatilidad durante una rueda en la que llegó a tocar los $61 en las pizarras, y cerró finalmente en $58,32 para la venta minorista, según el promedio del Banco Central. Así, el billete verde trepó 1,79% respecto a ayer, y acumula un alza de 25,3% en relación al cierre del viernes último, antes de las PASO. En el terreno mayorista, la divisa para finalizó a $55,80 para la venta, $2,80 más que ayer. El dólar reafirmó la tendencia alcista pese a que la entidad monetaria vendió, por segundo día consecutivo, reservas en el mercado de contado (spot), esta vez según estimaron operadores a PERFIL por US$ 150 millones, que sumados a los US$ 60 millones que licita diariamente por orden del Tesoro, suma un total de US$210 millones.

Para algunos operadores, el grado de intervención del BCRA en el actual contexto “es débil” mientras que para otros es “razonable no salir a quemar las reservas”.

El financista Christian Buteler juzgó que “el BCRA se tiene que poner firme y bajarlo con más fuerza porque está jugando con fuego, si le empiezan a retirar los pesos de los bancos, puede tener una corrida, y no están las condiciones ni la fortaleza del gobierno para poder soportarlo”. Buteler tildó de “muy tibia la intervención” del BCRA porque “el dólar se está moviendo con un volumen bajo, no es que como en abril de 2018 que le sacaron US$1.500 millones en un día, no está pasando eso, y si tiene el permiso del FMI para intervenir, y tiene futuros, y tiene tasa, que use todas las herramientas porque después puede ser mucho más grave, y creo que no lo están viendo”.

Por qué el dólar sube sin control y cuál es el techo posible hasta octubre

En cambio, Javier Timerman managing partner de Adcap Securities, evaluó que “la entidad monetaria está haciendo un trabajo razonable, no es bueno para un BCRA defender un nivel, porque se lo llevan puesto”.

“Mientras la causa del problema sea la incertidumbre política, haber intervenido poco, no quemar reservas, me parece una actitud razonable”, insistió.

En igual línea, Juan Diedrichs, de Capital Markets, opinó que fue "un manejo prudente por parte del BCRA, usando todas las herramientas disponibles y cuidando las reservas", y afirmó que "la preocupación pasa por las acciones y los bonos, porque el rebote de las ADR's fue flojo y los bonos continuaron el derrape, es aca donde se enciende la luz roja".

Para Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, “cuando tenés estos eventos de mucha incertidumbre salir a vender a lo loco reservas no te va a parar una corrida” y recordó que “o que pasó en 2018 cuando el BCRA empezó a vender y vender y el mercado se lo llevó puesto”.

“Creo que la estrategia es dejarlo subir hasta un determinado nivel donde puede actuar con mayor eficacia, si es lo más atinado no lo sabemos, seguramente es muy costoso para la economía”, reflexionó.

Por qué el "dólar Alberto" a $60 es mucho más que una locura de los mercados

Gesto. En lo que sí coinciden en el mercado, es que para calmar la extrema volatilidad del dólar ayudaría más un gesto político tanto del presidente Mauricio Macri como del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que en las elecciones primarias se impuso con más de 47% de los votos y una amplia ventaja de 15 puntos, que ya muchos consideran irreversible en las generales de octubre. Martínez Burzaco advirtió que “el dólar se mueve por expectativa y si no hay gran gesto político de los dos lados de decir nos sentamos en una misma mesa y acá están las cartas y vamos a tratar de que esto sea lo más civilizado posible, va a ser difícil, porque quien tiene un ahorro lo va a tratar de proteger; creo que hoy se resuelve con más política que economía”. Al respecto, cree “que las expectativas las puede anclar más Fernández llevando tranquilidad y diciendo cuales son sus planes como para calmar un poco el mercado”

Asimismo, cuestionó que “la reacción de Macri acusando al kichnerismo y a los votantes no fue la mejor, se tendrían que haber presentado medidas que tiendan a captar el voto de parte de los desilusionados y como no ocurrió esto es como haber tirado un poco más de leña al fuego, y sin un gesto político, va a seguir bastante volátil todo”.

Pablo Castagna, de Balanz Capital acordó que en el actual escenario “nadie sabe donde está el techo” del dólar, y “las únicas dos personas que pueden sentarse a asegurar la gobernabilidad en el contexto que estamos son Macri y Fernández, necesitamos un presidente con un traje de estadista para sentarse a generar confianza en esta transición, creo que los resultados (de la elección) fueron elocuentes, es tener la madurez de no someter a todos los argentinos en los dos meses que faltan a la volatilidad del dólar cn un costo altísimo para la economía real”.

En igual sintonía, Buteler abogó por “bajar los decibeles de los discursos, del lado de Macri “sin asustar tanto con lo que hay del otro lado, sin seguir con esto de ‘nosotros o el caos’” y del lado de Fernández “puede sumar llevando tranquilidad con declaraciones diciendo que no vuelve el cepo, que nadie va a querer defaultear”.