Pese a la paz cambiaria, habrá presión para devaluar en el segundo semestre

La paz cambiaria no durará para siempre. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró que “no van a faltar dólares” en la Argentina, pero advirtió que en el segundo semestre del año continuarán las presiones para devaluar el tipo de cambio. “Faltar dólares no van a faltar. Tenemos un nivel de exportaciones aceptables, un sistema de administración cambiaria que está funcionando. Es cierto que hay estacionalidad y algunos juegan con eso para generar incertidumbre, pero si pudimos sobrellevarla el año pasado, seguramente vamos a sobrellevarla este año”, sostuvo el funcionario.

Con respecto a la segunda mitad de 2021, cuando ya no haya liquidación de la cosecha gruesa de soja, Pesce advirtió que habrá presiones para devaluar: “Las presiones del segundo semestre seguramente van a volver a aparecer, y bueno, las afrontaremos como lo hicimos el año pasado”.

“En el segundo semestre de 2020 las presiones para una devaluación fueron extraordinarias y se pudo resistir. Desde diciembre el Banco Central está comprando dólares en el mercado y el mes pasado tuvo un récord de compras”, afirmó.

El presidente del BCRA expresó optimismo con respecto al panorama en el corto plazo. “Nosotros creemos que con la administración cambiaria que está impuesta en nuestro país y con los precios que están teniendo los commodities no deberíamos tener dificultades en nuestro balance cambiario”, declaró.

Cosecha. Una de las buenas noticias llegó de la mano de los productores agropecuarios, que liquidaron en marzo US$ 2.773 millones, una cifra récord en los últimos 18 años y que representó un aumento del 53,22% respecto de febrero. El ingreso de divisas acumulado en el primer trimestre totalizó US$ 6.724 millones.

Deuda. El jefe de la autoridad monetaria destacó las negociaciones que el Gobierno lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Se está trabajando en un nuevo acuerdo. Esa tarea continúa, hubo noticias auspiciosas la semana pasada con el comunicado del Fondo donde de alguna manera coincide con el diagnóstico que tiene el Gobierno argentino con respecto a la inflación, al crecimiento, la necesidad de desarrollar el mercado de capitales y las exportaciones de nuestro país. Y creo que fue un paso positivo. Veremos si los tiempos dan para que esto pueda resolverse rápidamente”, enfatizó.

Con respecto al nivel de bancarización de los argentinos, el funcionario resaltó que “hay alrededor de 70 millones de cajas de ahorro”. “Lo que ocurre es que no se utilizan. Lo que se utiliza como sistema de pago es el efectivo”, aseguró.

Pesce consideró

auspicioso el último

comunicado del

Fondo Monetario

“Por otro lado, lo que tenemos es que el sistema financiero tampoco otorga financiamiento a las pequeñas y medianas empresas y a las personas. Entonces, lo que estamos planteando es un conjunto de medidas que están relacionadas con algunas exigencias técnicas que tienen los bancos para que activen el uso de los sistemas electrónicos de pago y para que le empiecen a prestar a aquellas personas y empresas que no han recibido financiamiento bancario”, subrayó.

Fuera del sistema. Pesce destacó la apertura de cuentas durante la cuarentena del año pasado. “De lo que nos dimos cuenta durante la pandemia es la cantidad de personas que podían tener una cuenta bancaria y no la tenían. Se abrieron 3 millones de cuentas de cajas de ahorro de ayuda social. Y se otorgaron 300.000 tarjetas de crédito nuevas y 8 millones de tarjetas de débito nuevas”, aseguró.

Más compras del BCRA

El Banco Central (BCRA) compró unos US$ 1.500 millones en marzo, más de diez veces que el acumulado en marzo de 2020 cuando había adquirido apenas US$ 135 millones, y concatenó el cuarto mes consecutivo de intervenciones netas positivas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Desde diciembre del año pasado que la autoridad monetaria acumula compras netas de dólares en el mercado de cambios por cerca de US$ 2.900 millones: en diciembre fueron US$ 608 millones, en enero US$ 157 millones, en febrero US$ 633 millones y en marzo cerca de US$ 1.500 millones.

El dato de marzo es el más alto desde noviembre de 2019, cuando se habían sumado por esta misma vía US$ 2.202 millones. Aun así las reservas internacionales, que cerraron el mes en US$ 39.597 millones, sólo se incrementaron en US$ 945 millones en el mismo período, según los últimos datos​del BCRA.

La poca variación de las reservas se debe a varios factores. Desde noviembre de 2020 se cursaron pagos por US$ 777 millones a organismos internacionales; el oro y el yuan, dos de los activos que posee el Banco Central, sufrieron fluctuaciones.

Además, el BCRA tuvo que intervenir en el mercado bursátil para estabilizar la brecha entre el dólar mayorista y el paralelo, que se encuentra cerca del 60%.