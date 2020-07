Prat Gay: "El Gobierno se está ocupando de cosas, pero tiene las prioridades mal puestas"

El ex ministro de Hacienda del macrismo, Alfonso Prat Gay, criticó este miércoles el proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno nacional afirmando que se trata de “una cobertura para las causas de Cristina Kirchner”, entre tanto criticó la falta de estrategias de Alberto Fernández: “Estamos en medio de pandemia, peor recesión de la historia, caída de por lo menos 320 mil puestos de trabajo hasta abril, la inseguridad, y la prioridad del gobierno es anunciar una reforma de la justicia”.

Según el economista, el gobierno “no está enfocado en las prioridades porque la accionista de la coalición de gobierno tiene otras prioridades”, dijo, refiriéndose a la situación judicial de la vicepresidenta. Paralelamente, Alberto Fernández “se olvidó del acuerdo económico y social”, criticó Prat Gay. “Un gobierno que se enfoca en solo una prioridad no está haciendo bien las cosas, ahora se ha ido acomodando, los epidemiólogos tienen menos impacto en las decisiones que al principio”, dijo al ser entrevistado en Todo Noticias ( ver video) .

Durante la cuarentena “quebraron más de 20 mil empresas”, afirmó Prat Gay, quien opinó que esta situación “no se va a recuperar ni por asomo si la dirigencia no se pone de acuerdo”. “Me sorprende que haya abandonado esta idea de convocar a los sindicatos, empresarios, oposición y entre todos acordar las diez avenidas que nos lleven a salir de esto”, criticó.

Prat Gay afirmó que el gobierno del Frente de Todos se encuentra ante “el dilema de encontrar el punto de equilibrio entre lo sanitario, lo económico”. “Hay funcionarios que dicen que quieren seguir con la cuarentena pero no pueden porque la economía los está apretando. Esto es la consecuencia de no haber planificado del inicio que había que equilibrar las dos cosas”, afirmó.

"La cuarentena fue una manera única de abordar el tema y que no contempló las consecuencias", dijo Prat Gay. "Realmente el aislamiento se cumplió en los primeros 15 días, en la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril. De ahí la cosa se fue relajando, y no porque la gente sea mala o no le guste las reglas. Simplemente no se podía".

Finalmente, apuntó al presidente: “Dijo con orgullo que no cree en los planes, que sí cree en los objetivos. Un objetivo sin plan es una expresión de deseo. Si no tenés plan no ofrecés las certezas a los distintos actores económicos, se ve con claridad con el tema de la deuda”.

DS