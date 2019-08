Prevén mayor presión sobre el dólar en los próximos días

por Mirta Fernandez

El Banco Central apeló hoy a ventas de reservas por US$ 223 millones, intervino además "fuerte" en el mercado de futuros, y hubo ventas de divisas de bancos públicos, para tratar de contener al dólar, según contaron operadores a PERFIL. Así, el billete verde para la venta minorista cerró en $60,30, según el promedio elaborado por la entidad monetaria, con lo cual trepó 13 centavos, mientras que la divisa en el segmento mayorista finalizó en $57,90, o sea una baja de 20 centavos frente a la víspera. Llamativamente, comentaron en el mercado, no se licitaron los US$ 60 millones diarios del Tesoro, cuyas subastas habían arrancado a mediados de abril.

Como parte de la artillería, el BCRA convalidó además una fuerte suba en la tasa de referencia monetaria que las Leliq que se ubicó en promedio de 78,20%, alcanzo un nivel récord desde que debutó el 1 de octubre de 2018 el actual plan de restricción monetaria. "La tasa perforó así el techo virtual de 75% que evidenciaba desde las PASO", remarcó el financista Christian Buteler.

Los operadores señalaron que con ese combo se logró que el dólar cerrara estable tras los anuncios ayer del “reperfilamiento de los compromisos de deuda de mediano y largo plazo” y de que se demorará de 3 a 6 meses la devolución de letras del Tesoro a “inversores institucionales” aunque no se alterarán las fechas de devolución a las “personas humanas”.

Sin embargo, los analistas del mercado advirtieron que mañana y en los próximos días "puede haber más presión sobre el dólar", y por ende, sobre las reservas, por la cobertura típica de fin de mes, y porque prevén que habrá muchos rescates de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión de parte de personas físicas que a través de ese mecanismo habían invertido en letras del Tesoro, como letes en dólares, y lecaps en pesos. Los FCI uspendieron hoy las operaciones a la espera de una definición sobre como separar a inversiones particulares de los institucionales que son los afectados por la reprogramación de esa deuda.

Según informó luego la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) en base a reuniones mantenidas con la Comisión Nacional de Valores, las personas físicas que inviertieron en FCI que tenían en sus carteras títulos públicos de corto plazo alcanzados por la medida “tendrán el mismo derecho que se otorga a las personas humanas que invirtieron directamente en esos activos”.

Ante este escenario, Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, planteó que “hoy fue una jornada tensa porque hubo mucho ida y vuelta con el tema de los FCI que hoy no operaron,y en principio mañana sí”. El analista evaluó que “la demanda de dólares hoy pudo haber llegado a estar bastante atenuada porque los personas físicas no pudieron rescatar de los FCI, pero veremos un mercado más natural entre mañana y el lunes”. En ese marco, Burzaco consideró que “es probable que mañana haya más presión (sobre el dólar), la lógica indicaría que van a tratar de rescatar (sus cuotapartes) y apenas tengan acreditados sus pesos van a tratar de ir al dólar”.

“Vamos a ver la magnitud de los rescates y en función de eso la respuesta de los mercados porque para hacer frente los bancos van a tener que vender activos financieros”. agregó.

En igual sintonía, Buteler describió que “hoy fue una jornada con mucho lío con los fondos, mucha bronca de parte de empresas que tienen plata en esos fondos, probablemente tengamos problemas en los próximos días”

“Seguramente mañana cuando abran de nuevo los FCI habrá muchos clientes pidiendo rescates, más que nada por miedo porque no saben que puede pasar en el futuro, y eso presionará sobre el tipo de cambio”, especuló Buteler. Para el financista, las medidas del gobierno "abrieron la puerta a una nueva crisis, yo espero que en cualquier momento salgan las calificadoras de riesgo a declarar un default, esto recién empieza".





