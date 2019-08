Qué significan las 4 medidas económicas que anunció Lacunza

por Eugenio Druetta

Luego de un miércoles negativo en los mercados con una fuerte suba del dólar que fue parcialmente frenada por el Banco Central, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció una serie de medidas con el objetivo de darle un poco de calma a la economía.

El funcionario nacional dividió en 4 a las medidas, pero todas apuntan a posponer pagos de deuda con el fin de que el BCRA tenga más reservas para intervenir cuando sea necesario en el mercado cambiario y mantener a raya al dólar.

Extender el plazo de vencimientos para los títulos de corto plazo (Letes, Lecer, Lecaps y Lelinks) a personas jurídicas. Rige solo para inversores institucionales, pero no para las personas físicas que tienen el 90% del total de los títulos y se les pagará la totalidad al vencimiento. Las instituciones recibirán el pago completo entre 3 y 6 meses más tarde. Mandar al Congreso el proyecto para renegociar la extensión de plazos. También se mantendrá la totalidad del pago y los intereses. Convocar a bancos internacionales para el alargamiento de plazos. Tampoco habrá quita de capital ni de interés. Invitan a los bancos extranjeros e inversores para elaborar una propuesta de canje de bonos. "Reperfilar" deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario aceptó el pedido de la oposición y anunció que comenzará un diálogo con el organismo para "reperfilar" o posponer los vencimientos de la deuda que debería pagar el próximo Gobierno.

Lacunza anunció que se planteará al FMI un "reperfilamiento de deuda sin quita"

Algunos de las medidas generaron mucha incertidumbre previa en los mercados y para los economistas no fueron medidas que ataquen directamente al dólar como se preveía. El fin de estas medidas es que el BCRA tenga disponibles más reservas para intervenir cuando sea necesario.

En ese sentido, el economista Miguel Boggiano explicó las medidas a PERFIL: "Lo que es deuda de corto plazo, como Letes, Lecer, Lecaps y Lelinks, se canjea forzosamente a todas las instituciones salvo a las personas humanas. Ahí no hay negociación, se canjea, esto quiere decir que te mantienen los intereses pero se pagan más adelante".

"Después hay bonos locales y extranjeros que se mandan el proyecto al Congreso para renegociar el vencimiento. Algunos la van a aceptar y otros no, los que no te la van a aceptar serán los nuevos holdouts", agregó.

En cuanto a si esta renegociación se la puede denominar como un default, señaló: "Técnicamente te están cambiando los términos de corto plazo, ¿eso puede llegar a llamarse default? Sí".

Por último, indicó que estas medidas "no queda en claro" si van a afectar al dólar "porque en realidad patear las Letes 3 o 6 meses lo único que hace es pasarle el problema al próximo Gobierno. Pero pensar que dentro de 3 o 6 meses va a haber dólares y vamos a estar todos contentos parece imposible".

El BCRA intervino con una cifra récord en la era Sandleris pero no pudo contener al dólar

En esa línea, el analista financiero, Christian Buteler, expresó vía Twitter: "¿Esto no traerá más tranquilidad a los mercados a partir de mañana? No creo, estás postergando los pagos de Letes y Lecaps a institucionales, vas en busca de una extensión de plazo voluntario para bonos y tenes el antecedente que sos Argentina. No, esto no calma, al contrario".

En cuanto a la curiosa palabra que utilizó Lacunza para la deuda con el FMI, el economista Amilcar Collante, aseguró: "Reperfilar es patearla un poquito para adelante sin tener en cuenta las palabras de quita o modificar intereses. Es algo bastante sutil o un intermedio entre ir a una reestructuración, es un refinanciamiento medio obligatorio. Todos iban a esperar extender los pagos del Fondo porque son del 2020 al 2024, del comienzo al final del próximo mandato".

"Sobre la deuda de corto plazo, hoy el Gobierno dio desierta la licitación de Letes, nadie le va a dar un dólar para refinanciar lo que venza de deuda a corto plazo. Es el tema de la manta corta. Si gastaba esos dólares en pagar deuda, no había dólares para intervenir en el tipo de cambio. Libera un poco de dólares para intervenir en el mercado para dar algo más de estabilidad cambiaria", dijo en diálogo con PERFIL.

"También le pasa la pelota al Congreso, o sea al Frente de Todos y la oposición, con el tema de la deuda a largo plazo", comentó y agregó: "Puso un paraguas para los tenedores de personas físicas. Los salva pero no así a los institucionales".

Sobre el futuro inmediato, añadió: "Probablemente seguirán interviniendo el tipo de cambio para tratar de estabilizarlo en donde estuvo estos días".

Por su lado, el economista Roberto Cachanosky aclaró mediante Twitter, los anuncios de Lacunza: "Pongo en castellano básico lo que dijo Lacunza: los dólares que teníamos que usar para pagar los vencimientos de deuda los vamos a usar para intervenir en el mercado y la deuda la pagamos más adelante. Fin del comunicado".

Pongo en castellano básico lo que dijo Lacunza: los dólares que teníamos que usar para pagar los vencimientos de deuda los vamos a usar para intervenir en el mercado y la deuda la pagamos más adelante. Fin del comunicado — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) August 28, 2019



ED/MC