Compra de dólares: para Juan Carlos De Pablo, el cepo debería ser "total"

El economista Juan Carlos De Pablo analizó la situación económica y apuntó contra las recientes restricciones para evitar la pérdida de reservas del BCRA. "Los miembros del equipo económico no están a la altura de las circunstancias", aseguró. Según dijo, en este momento "se necesita fuste y coraje" para desarrollar una política económica eficiente y recuperar la confianza: tarea "difícil, pero no imposible".

"La palabra del Gobierno está totalmente devaluada. Moraleja: estamos en un problema serio", expresó el especialista sobre la situación económica en declaraciones al programa Terapia de noticias, de LN+. "Me gustaría que, dentro del estilo, porque el estilo no se cambia, el Gobierno no fuera fuente de tantos problemas", agregó, y recalcó que la decisión "es una tragedia".

"Yo no entiendo cómo este Gobierno sigue vendiéndoles los US$ 200 a los 4 millones de compatriotas", afirmó en otro tramo de la entrevista. Según su opinión, la venta de estas divisas "comprometen más de la mitad del superávit fiscal" por lo que, si el Estado decidiera "bajar la cortina", no le extrañaría.

En ese sentido, aseveró que el cepo debería ser total y explicó que "la vida es problema contra problema. Si el Central, en el nombre de seguir vendiéndole a tu tía Carlota US$ 200 por mes, de repente no tiene plata para que alguien compre los insumos que necesita para fabricar un bien, no se entiende".

"Las reservas netas son más o menos de 8 mil millones de dólares, de los cuales 6 mil millones están en derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional (FMI), y oro; es decir, no sirven".

En una comparación con lo que sucede en un casino, dijo que uno "puede jugar mientras tenga fichas", y preguntó: "¿Cuán cerca estás de una modificación del tipo de cambio y de un salto devaluatorio, no por razones ideológicas, sino por falta de alternativas?".

En este contexto, concluyó: "Tenemos un problema, pasado mañana van a venir los bomberos, las enfermeras y no sé cuántas cosas más. Vamos a tener un shock de salarios, y lo mismo puedo decir del tipo de cambio. Si de la noche a la mañana te aumentan los salarios o el tipo de cambio un 25%, tenés que replantear toda la política económica".

