Se vendieron más empresas pero por montos menores

Con más participación de compradores nacionales, durante el 2020 hubo al menos 18 operaciones o anuncios de salida o cierre de grupos multinacionales. Eso hizo que los acuerdos crecieran un 15% en cantidad pero en términos monetarios las transacciones bajaron un 75%, “el monto más bajo desde el 2009”, según señaló un análisis de la consultora First Capital.

“La cuarentena extendida, la polarización política y una crisis económica y financiera que se viene arrastrando desde el año 2018 y que no tiene un claro plan de salida, influyeron negativamente sobre las decisiones de inversión”, detallaron sobre los motivos.

“De cara al 2021, el escenario es una Argentina que todavía seguirá enfrentando la salida de nuevas multinacionales, que quedarán en manos de compradores locales, más adeptos a la coyuntura local, protagonistas de deals oportunistas”, explicó Juan Tripier, Senior Manager de First.

Argentina fue el tercer país más activo en la región en fusiones y adquisiciones, después de Brasil y Chile en valores. “El panorama indica que seguirá habiendo exceso de pesos en el mercado, con expectativas devaluatorias de la moneda. En este sentido, todo negocio que sirva para absorber pesos y ofrezca cobertura cambiaria, como. automóviles, construcción, real estate, agro, negocios de exportación, continuará siendo atractivo en 2021. Las empresas con proyectos de expansión deberán posicionarse para poder captar estos flujos – oportunidad para buscar socios”, agregó Tripier.

“Las operaciones o anuncios se concentran principalmente en los sectores de Aeronáutica, Textil y Retail, sectores que han sido especialmente afectados por la pandemia y por la situación de crisis económica en Argentina.

Entre esos anuncios estuvieron el de Latam, Norwegian que vendió su operación domestica a JetSmart, Qatar Airways que deja su operación en el país, Emirates, que dejó su operación en Buenos Aires, Air New Zeland que canceló operaciones; los autopartistas Axalta, Basf y PPG que anunciaron el cierre de sus plantas en el país; la venta de Walmart Argentina al Grupo De Narvaez; Falabella con la intención de vender su operación en Argentina que incluye las unidades de negocios de Falabella y Sodimac; y Asics que traspasó su operación al Grupo DASS, entre otras.

“En sectores con alta exposición al estado, por ejemplo salud, utilities o telecomunicaciones, seguramente veamos algunos movimientos generados por los cambios a nivel del marco regulatorio y mayores controles tarifarios”, anticiparon.

Casos. Las mayores operaciones fueron la compra del 49% de la multinacional de servicios petroleros Schlumberger por parte Equinor y su socio Shell en partes iguales por US$ 355 millones en enero de 2020, la adquisición de LCLA Daylight (L Catterton) de un porcentaje de Despegar.com por US$ 200 millones en septiembre, la compra de Assa de parte de Globant por US$ 74,5 millones en agosto y la venta de Walmart Argentina al grupo De Narváez por US$ 44 millones. “Se revirtió la tendencia de compradores extranjeros. hoy es un mercado principalmente entre locales con menor apertura”, analizó First.