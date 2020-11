Tiendamia: Cómo comprar en Estados Unidos desde Argentina

Tiendamia.com es el eCommerce que permite comprar en tiendas como Amazon, eBay y Walmart. Esta semana, en paralelo al Cybermonday, lanzó el Cybermia, que también tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre. Durante estos días, se podrá acceder a los productos de etas importantes tiendas con descuentos de hasta un 80%, 12 cuotas sin interés y, en algunos casos, el envío internacional gratuito.

Comprar en el exterior desde Argentina a través de Tiendamia no es complicado. En primer lugar, el usuario solo debe armar su carrito de productos y seleccionar un método de envío: Correo Argentino o Courier (Correo) Privado.

En caso de seleccionar por Courier Privado, el usuario obtiene ventajas, como que el plazo de entrega es de apenas 10 días hábiles. Asimsimo, bajo este método de envío, la tecnología paga impuestos bajos en Aduana. Así, se puede conseguir notebooks, tablets, accesorios para gaming y componentes informáticos, entre otros, con precios hasta 50% más baratos. Además, los libros que se compren y envíen por este método tienen envío gratuito y no pagan impuestos en Aduana.

Si la persona elige en cambio por Correo Argentino, también tiene algunos beneficios. Si bien es verdad que los plazos de entrega se pueden estirarse hasta los 30 días hábiles, las compras que no superen los u$s 50 (o su equivalente en pesos) no pagarán impuestos en Aduana.

Con la vista ya puesta en Navidad y Reyes Magos Cybermia ofrece una oportunidad para aprovechar todas las ventajas del eCommerce.