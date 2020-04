Tras las medidas, el dólar tuvo un alivio transitorio

por Mirta Fernandez

Las medidas regulatorias adoptadas para frenar el avance de los dólares financieros libres –CCL y MEP– tienen un impacto “transitorio”, según los analistas, y prevén que la presión alcista sobre las divisas paralelas continuará.

Emisión monetaria, bajas tasa de interés, y la incertidumbre sobre la reestructuración de la deuda. En este marco, los operadores advierten que los dólares alternativos no tienen techo.

Ante la escalada del dólar blue que en la semana tocó un pico de $ 120, y el salto del CCL, que trepó hasta $ 114, el Gobierno dispuso el jueves un paquete de medidas. La Comisión Nacional de Valores limitó al 25% la tenencia en dólares en Fondos Comunes de Inversión (FCI). A su vez, el Banco Central subió la tasa que les paga a los bancos por operaciones de pases del 11,4% actual al 15,2% y redujo los encajes de los bancos para los fondos T+0 –los que se pueden rescatar en cualquier momento–, lo que permitiría a las entidades ofrecer una mayor remuneración de esos depósitos. El objetivo es desalentar las operaciones de compra de dólar vía CCL o MEP que surgen de la compra venta de bonos y acciones.

Sin embargo, los analistas consultados por PERFIL son escépticos sobre sus efectos. Nery Persichini, de GMA Capital, evaluó que son medidas que tendrán “un impacto transitorio” porque “atacan consecuencias, pero no van a las causas”. Al respecto, explicó que el alza del dólar paralelo “se da por el exceso de liquidez, tasas reales fuertemente negativas, y la incertidumbre financiera que genera la novela del canje” y alertó que “si Argentina incurriera en su noveno default, el dólar libre no tiene techo”. Igual diagnóstico trazó Diego Falcone, analista de Cohen SA, quien planteó que “Argentina está con un gran problema, está reestructurando deuda en medio de una pandemia, tiene una enorme emisión de pesos, y tasas de interés muy bajas, ese es el caldo de cultivo para el dólar”. En ese sentido, señaló que “cuando empiezan los rumores de extensión de la cuarentena, el CCL se dispara porque lo que anuncias es miles de millones de pesos más de emisión”. Falcone calculó que por las recientes medidas los FCI venderán entre US$ 120 y US$ 400 millones, puede haber dos o tres días un poco más baratos el CCL y el MEP, pero después van a volver a subir indefectiblemente”. Robbie Reynolds, de Balanz, acordó que “las medidas para contener el dólar pueden tener alguna efectividad de corto plazo, pero en la medida en que se incrementen las restricciones el valor del dólar va a continuar con su tendencia ascendente”.

En sintonía, el analista Gustavo Ber evaluó Gustavo Ber, con las regulaciones que obligan a los FCI a desarmar posiciones “puede caer temporalmente la cotización de los dólares por mayor oferta, pero al final, pero los fundamentos siguen vigentes, y en vistas a una emisión acelerada que tiene lugar porque es una de las pocas herramientas que tienen las autoridades para hacer frente a este cisne negro internacional, el proceso de mayor dolarización va a seguir porque los inversores están con una postura cautelosa”.

Reacción. Los dólares paralelos registraron ayer un mínimo alivio tras las medidas. El blue cerró a $ 117, una baja de $ 1 frente al jueves, y un alza semanal de $ 12. La brecha con el dólar minorista oficial –que finalizó en $ 68,68– quedó en 70,35%. El CCL y el MEP exhibieron un recorrido volátil, arrancaron la rueda con caídas de 4%, que luego recortaron. El CCL culminó en $ 111,97 (-0,88%) y el MEP en 108,38 (-1,52%), aunque el balance semanal arrojó subas de 8,11% y 8,55%, respectivamente. En el segmento mayorista, la divisa cerró en $ 66,43, un ascenso semanal de 57 centavos.

La negociación de deuda mantiene el riesgo país en alza

El riesgo país cerró ayer en 4.068 unidades, una suba de 581 puntos frente a la semana anterior, en un clima de incertidumbre tras la decisión del gobierno de no pagar el miércoles un vencimiento por US$ 503 millones de tres bonos globales. Los operadores plantean que el mercado “ve con más probabilidad el escenario de default” ante los dichos esta semana del ministro de Economía, Martín Guzmán, acerca de que la oferta presentada es la única que habrá y que ahora les toca decidir a los acreedores “Si la firmeza de Guzmán acaba no siendo impostada, entendemos que Argentina entrará inevitablemente default”, auguró un informe de Consultatio. Robbie Reynolds, de Balanz coincidió en que la suba del riesgo país “refleja el temor de que el gobierno es intransigente en su postura y no está dispuesto a iniciar una negociación”.En este clima, la Bolsa porteña cayó ayer 3,7%. El analista Gustavo Ber señaló que por la incertidumbre de la deuda “los títulos en dólares ley Nueva York siguieron flojos, por eso se amplió el riesgo país”. En cambio, los bonos en dólares bajo ley nacional que habían iniciado la jornada en caída, revirtieron, y cerraron con subas de hasta 7,4% (el AY24).

Ber explicó que “esta reversión sucedió principalmente en los bonos locales más asociados al dólar MEP y CCL, como el Bonar 2024”. Diego Falcone, de Cohen SA dijo que “es un movimiento de inversores argentinos,puede ser que algunos Fondos compraran para cubrirse”. El financista Christian Buteler vinculó la suba de los bonos en dólares ley nacional “a la normativa de tener que desarmar posiciones en dólares los FCI, hubo mayor demanda como en el AY24, que es uno de los que más se usa para hacer dólar MEP”.