Vino, marihuana, armas: qué escasea en cada país en plena pandemia del coronavirus

Los estantes de papel higiénico parecen haber sido vaciados en varios países del mundo. Los consumidores en Estados Unidos, partes de Europa e Israel se quejaron de faltantes a pesar de que supermercados y gobiernos aseguran que hay provisiones suficientes.

Irán e Italia: ¿Por qué todos compran papel higiénico?

A iraníes e italianos les resulta algo raro escuchar acerca de países en los que la gente se pelea por el papel higiénico. Después de todo, la mayoría de los baños en Italia tienen bidet, que permite lavarse con agua tras ir al baño.

En Irán, también duramente golpeado por el coronavirus, la gente se limpia con agua y pañuelos normales. Por otra parte, al igual que en muchas otras partes del mundo, los desinfectantes de todo tipo escasean aquí.

En tanto, en Italia, se lee en varias partes este cartel: "Mascherine terminate" (Nos quedamos sin mascarillas). Aquí, como en muchos países en los que se propagó el virus escasean las mascarillas.

España: vino

El vino lleva escaseando en los supermercados españoles desde hace algunos días, junto al papel higiénico y las pastas. Los italianos también suelen encontrarse con estantes de vinos vacíos. Debido a que en los dos países es más frecuente comer en casa, sus habitantes suelen comprar en cantidad, y ahora más que nunca.

Turquía: 'Kolonya'

En Turquía no hay actualmente posibilidad de conseguir "Kolonya", un agua de colonia turca. Se la suele ofrecer a los visitantes, pero también se la usa para "refrescarse" las manos cuando se viaja. Tiene un efecto desinfectante porque contiene 80 por ciento de alcohol etílico.

Holanda: marihuana

Los consumidores holandeses estuvieron al parecer acumulando marihuana: poco antes de que los "coffee shops" cerraran debido a la pandemia de coronavirus, la gente hacía largas filas delante de ellos.

Estados Unidos: Armas y agua

"No hace falta que compren tanto", dijo el presidente estadounidense Donald Trump en una de sus conferencias en la Casa Blanca. "Relájense", agregó. Sin embargo, esto no detuvo a los estadounidenses, que acumularon mercancías por temor a la escasez. Gente a lo largo y lo ancho de todo el país vació estantes de comidas enlatadas y papel higiénico. Amazon indicó que actualmente no tiene en stock "productos populares, especialmente en lo que se refiere a productos básicos".

El agua es otro artículo codiciado en Estados Unidos. Durante el recorrido de negocios en el área de Washington, era posible ver que los estantes de agua embotellada también estaban vacíos. En tanto, la venta de armas y municiones también se fue a las nubes. El vendedor de municiones ammo.com informó de un aumento de las ventas del 276 por ciento el 10 de marzo, mientras los casos confirmados de coronavirus aumentaban en Estados Unidos. En tanto, medios locales informaron de largas filas de gente esperando para comprar en las tiendas de armas.

Escandinavia: analgésicos

En los países escandinavos, las autoridades llamaron a la gente a abtenerse de acumular medicinas como paracetamol e insulina. Los compradores también adquirieron más papel higiénico de lo habitual. "¿La gente cree que el Covid-19 es una enfermedad intestinal?", tuiteó Henrik Sjostrom del principal fabricante de productos de higiene, Essity.

Bulgaria: naranjas

Los acumuladores de Bulgaria parecen ser los que tienen mayor conciencia acerca de su salud ya que vaciaron las secciones de frutas y verduras en busca de vitamina C. Los cítricos, como las naranjas y los limones, desaparecieron prácticamente del mercado.

DS