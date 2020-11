LA MISIÓN PRIVADA DE RODRÍGUEZ LARRETA ES SUMAR AFILIADOS

El modus operandi es el mismo y no es patrimonio del larretismo. Sería de esas acciones que el macrismo y su “mejor equipo de los últimos 50 años” señalarían como mecanismo de la “vieja política”, aun cuando también la usaron. Y consiste nada más y nada menos que conseguir sumar afiliados en las dependencias de gobierno que se tienen a cargo. En la última semana, varias cabezas de ministerios de la Ciudad de Buenos Aires recibieron la misión de conseguir afiliados. Y el mecanismo es similar al que se usó para las elecciones de 2019. La manera de bajar línea sobre esto empieza como una broma o un comentario al paso. Esto es: “¿Viste que hay que afiliarse?”; luego se ponen serios. Como todo en política, la casualidad no existe. Y mientras se está en la etapa de la bajada de línea relajada, el trasfondo que todos leen es obvio. Horacio Rodríguez Larreta va a internas y quiere exhibir su poderío como líder para 2021 con miras obvias al escenario 2023.

Y esa exhibición no es solamente ante Patricia Bullrich, que es casi lo mismo que decir Mauricio Macri, sino también ante los referentes del radicalismo, que otra vez no quieren ser convidados de piedra ni considerados útiles para dar únicamente la logística. Si Emilio Monzó es el encargado de la misión, los radicales no tienen mucho que temer porque su espíritu “rosquero” buscará la manera de contentarlos. Igual, por ahora, como define un jugador histórico del radicalismo, en este momento están a flor de piel jugando con sus vanidades internas. Igual están atentos a la jugada de la movida de otro vanidoso que busca asomar para tener una reválida menos bajo perfil: Florencio Randazzo. Una noticia publicada por un medio bonaerense da cuenta de que si bien Randazzo seguirá dentro del proyecto Alberto Fernández - Axel Kicillof, el ex ministro fracturó el bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de su Chivilcoy natal.

Y a su vez habría comenzado a cimentar un camino con Monzó con el objetivo de crear un armado por afuera para las legislativas de 2021. Monzó y Randazzo son amigos, término que, en este caso, no siempre significa que los 20 de julio se manden mensajes de “feliz día”.

Y sobre todo, como sucede también con los radicales, Randazzo suma su costado de vanidad herida que busca un resarcimiento anímico para su ego.

PUNTA BLINDADA

La decisión de Luis Lacalle Pou de cerrar las fronteras de Uruguay en la temporada 2021 crispó el ánimo de muchos argentinos. Sobre todo de quienes tienen propiedades en Punta del Este, incluso de quienes tienen algún que otro negocio. La cercanía del presidente uruguayo con empresarios argentinos que reúnen ambas características motivó consultas sobre si llegado diciembre la medida tendría cambios que permitan pisar la arena esteña para recibir allí 2021. Y las respuestas que se filtraron en varios whatsapp solo generaron dudas. El temor lógico de Uruguay es la posibilidad de que los argentinos que quieran veranear allá no respeten la cuarentena obligatoria. Y eso deja sin capacidad de control gubernamental para ese cumplimiento. Por eso, hay una cuasi certeza que del 18 de diciembre al 3 de enero Punta del Este será balneario blindado.