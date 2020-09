El clásico online de los viernes de la UCR también es por zoom

Si se tratara de personajes llamados mediáticos, se podría hablar de la “guerra de los Zoom”. Pero ya hay demasiada belicosidad dando vuelta como adjetivarlo de esa manera, como se demostró en el Congreso. Pero sí, en esa masa no tan uniforme que bajo el paraguas de la sigla UCR congrega a radicales variopintos, hay una sucesión de videoencuentros para ver cómo jugar después de la era Mauricio Macri. No es tiempo para cortar lazo alguno con el ex presidente y de eso de última se encarga por ahora el regresado Ernesto Sanz, con tuneo capilar de estreno. En los zoom, a Macri no se lo menciona o se lo evita. En busca de una nueva oportunidad para tener un peso más contundente que lo poco que lo dejaron tener en 2025-2019, los zoom de los viernes van camino a ser un clásico. El último incluso tuvo como figura central invitada a un personaje que podría ir camino a ser Patricia Bullrich por su facilidad camaleónica: Alfonso Prat Gay. Los zoom no son confesionarios ni un diván freudiano, obviamente. Menos los zoom políticos. Y el economista y ex funcionario invitado tampoco se iba a convertir en la excepción a la regla. Dio una mirada sobre lo que él ve de la economía en un contexto global y local, hubo preguntas y una oferta de parte de Prat-Gay de “cuenten conmigo”, dado que el futuro está en la UCR, según dijo. También hubo un zoom del que el invitado fue Martín Lousteau. Sobre todo porque encendió la alarma su reunión con Alberto Fernández. Como en todo grupo heterogéneo, las teorías de esa movida son varias. La mayoría apuntó a anticiparse en una posible jugada del larretismo de bajar sus acciones en pos de elevar de a poco las de María Eugenia Vidal. En el oficialismo la ven menos estratégica: Alberto Fernández y Lousteau se conocen desde hace mucho tiempo. Y otro tema de los zoom son las internas de la UCR en territorio bonaerense. Hay nombres que ven dando vuelta interesados en ser parte de al menos una renovación; el cambio es algo más complicado en el corto plazo.

Luz, cámara...

Recuperado de coronavirus, Sergio Berni volvió al ruedo. Al laboral propiamente dicho, y al de “adopción”: los sets de televisión. Extenso reportaje en Las mujeres de Eltrece; y en su retorno pos Covid-19 a un espacio cantado, como es la mesa heredada de Juana Viale. Berni es los funcionarios en quienes se aplica una típica frase: “le gustan tanto las luces que abre la heladera y ya se pone en pose”.

Colegas en zoom

Decir que son pacientes de riesgos delata la edad, al menos la mínima. Tampoco el clima habilitaba para una reunión presencial de diez personas al aire libre y atentos a la “perimetral sanitaria”.

El zoom sigue siendo la norma y Osvaldo Cornide hizo uso de la tecnología para presentar “Relatos verdaderos”, libro con el que trazó un recorrido personal y profesional desde 1960. Eduardo Hecker, titular del Banco Nación, Rodolfo D’Onofrio, empresario y presidente de River, Norberto Frigerio y Elías Soso, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hablaron de Cornide como colega y también como amigos dado que todos ellos, recorrieron situaciones similares a lo largo de su devenir como empresarios. Se habló de éxitos y también de fracasos, pero se destacó un horizonte que como colegas suele ser coincidente.