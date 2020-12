PARA JORGE BRITO (H) NO HAY OPCION DE DEJAR RIVER PLATE

Está ubicado primero en la “línea sucesoria” familiar como el indicado para suceder a su padre en Banco Macro, estandarte principal del grupo empresario de los Brito. En el tránsito del duelo por la trágica muerte de su titular Jorge Brito, algunos pensaron que su hijo -de nombre homónimo- daría un paso al costado en la vicepresidencia de River. E incluso, postergaría su deseo de suceder a Rodolfo D’Onofrio en la presidencia del club millonario. Mucho más después que Brito (hijo) expresara por la red social Twitter fotos de su album personal con el siguiente texto: “Recién ahora encuentro fuerzas para responder los mensajes. Quiero agradecerles por todo el cariño y apoyo que recibí en estos días. Mi viejo fue un gran luchador, amó a su país, a su familia y a sus amigos. ¡Nunca te voy a olvidar viejo, gracias por tantas enseñanzas y consejos que siempre voy a llevar conmigo!”. Al menos por ahora y salvo que haya alguna eventualidad imperiosa, para Jorge (h) no está en sus planes ninguna de las dos opciones sino “ir a fondo” con ambas misiones: River y el banco familiar.

EN MONOPATÍN

José Luis Ramón fue junto con Cecilia Moreau, dos de los legisladores que fueron agredidos por los defensores de la continuidad de la práctica ilegal del aborto que se arremolinaron en las inmediaciones del Congreso para protestar. Se trata nuevamente, la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Por eso, quienes habilitan el ingreso al edificio lo tienen visto para evitar que esa escena vuelva a repetirse. Pero el miércoles recién divisaron al diputado mendocino cuando lo tuvieron al toque de la puerta. Y es que verlo en llegar en monopatín, fue una sorpresa que luego, corrió como chisme de color ese día de exposiciones a favor y en contra de la ley.

CHEQUERAS VACIAS

Ex funcionario de segunda línea de María Eugenia Vidal que dejó su cargo cuando un hecho estrictamente personal lo catalpultó a una exposición mediática como no tuvo ni cuando era yerno de poderoso empresario, está algo preocupado. Y no tanto por el efecto económico que la pandemia provocó en sus negocios, sino porque no logra “sensibilizar” corazones -y chequeras- de empresarios que aporten un dinero a la organización filantrópica que tiene y con la que ayuda a comedores infantiles.

TOLKIEN Y ABORTO

Así como en 2018, el debate por la ley del aborto seguro, legal y gratuito genera un saldo de testimonios que hay que escucharse dos veces para reconfirmar lo dicho por el o la expositora. Tal el caso del jurista “celeste” Fernando Toller quien escenificó el ”peligro” que conllevaría la sanción de la ley que terminaría con el comercio clandestino del aborto y las muertes de tantas mujeres, citando el libro de Tolkien, El señor de los anillos. “Están charlando Gandalf con Frodo y éste se queja y dice: ‘Che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad, nos estuviéramos ahorrando toda esta guerra’. Y Gandalf le dice: ‘¿Puedes tu devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos”. Acto seguido, Toller parafraseó lo dicho y dijo: “Cuando no podemos devolverle la vida ni a uno solo de los miles y miles que se llevó el Covid, no sumemos desolación legislada en nuestra Tierra. Rechacen la ley.”