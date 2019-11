Colombia en Bs.As. festejo con debate

Colombia celebra este año los dos siglos de su independencia y en ese marco, Alvaro Pava Camelo, su embajador en Argentina, tuvo una original manera de conmemorarlo: un almuerzo para un grupo de periodistas que sirva para saber que su país es mucho más que un productor de café: Gabriel García Márquez, Shakira, el narcotráfico, Betty la fea, las FARC y el proceso de paz... Y estos 200 años tiene un lema “construyendo Estado y desarrollando institucionalidad”. Y Camelo cedió su lugar a un profesor y a un ex funcionario también académico para que en la interacción de preguntas y respuestas “expliquen Colombia”. Así, Fernando Cepeda Ulloa y Andrés Molano Rojas dejaron conceptos de ese país en pasado, presente y hasta un horizonte que en muchos aspectos cruza a muchos países de América Latina. Y entre plato y plato, el vector de “Colombia país violento” con el de “Colombia el país con tradición electoral superior a la de cualquier país latinoamericano” se entrecruzaron y la charla fue un “Windows” permanente de subtemas. Para el segundo vector, explicaron, “la receta” de ese apego a lo electoral se basa en tres elementos: la legalidad, el carácter emprendedor y la aspiracionalidad, no siempre lograda. Entre las preocupaciones sí apuntaron a la vulnerabilidad de una clase media que, a través de sus jóvenes criados en tiempos de bonanza, empiezan a señalar la lenta pero creciente desigualdad social. Por eso miran con atención lo que está sucediendo en Chile. Y marcaron como una novedad para una sociedad conservadora, católica y con prejuicios, la consagración de Claudia López como alcaldesa de Bogotá: mujer de origen pobre/marginal, que sí accedió a la universidad, es de izquierda, lesbiana, y su discurso de victoria se hizo viral y dio otra imagen de Colombia.

Sushi para Nicki

Síntoma de época. El jueves Nicolás Caputo almorzó tranquilo en Dashi sin interrupciones en su mesa, ni saludos, ni llamados.

Fuera de la caja

Martín Redrado fue el orador del lanzamiento de Huobi Argentina, una empresa china que hará del país su base de lanzamiento para el negocio de las criptomonedas en América Latina. Redrado dio un panorama sobre la economía argentina por venir: se moverá por dos herencias que deja Macri: una deuda de US$ 44 mil millones y US$ 120 mil millones a fondos de inversión. El economista que suena o se imagina –dicen– en un cargo de peso en el gobierno de Alberto Fernández, planteó que este escenario no es igual a 2001 aunque se asemeja en algunos puntos, su consejo fue “think out of the box” (pensar fuera de la caja). Y tiró como idea a estudiar la posibilidad de sugerir al Banco Central de la Argentina la posibilidad de emitir criptomonedas “sin costo transaccional y con el monitoreo de la entidad”. Dos gobernadores presentes también tomaron nota.