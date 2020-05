por Redacción Perfil

Eduardo Costantini y el ‘falso positivo’ en medio de la pandemia

No fue otro emprendimiento ni un anuncio del calendario poscoronavirus del Malba. Pero igual se propagó con mucha velocidad. Y finalmente resultó lo que se ironizó como “el falso positivo” de Eduardo Costantini. Ni el empresario ni su mujer, Elina Fernández Fantacci, están esperando un hijo. Pero el mensaje que subieron a redes activó esa idea con rapidez. “Tenemos una hermosa noticia para compartirles y que juntos vivamos esta hermosa emoción”, posteó Elina en su cuenta de Instagram. Y no hay que ser demasiado soñador para decodificar una frase como esa cuando la genera alguno de los integrantes de una pareja novel. Incluso aquellos quienes tienen una mirada cargada de prejuicios ya hablaban de la obviedad de un embarazo. Como sea, y viendo la velocidad con la que el mensaje se difundió, la modelo salió a aclarar el error “involuntario”. Fernández Fantacci dijo a Tomás Dente en el ciclo Nosotros a la mañana: “No estoy embarazada, es que cumplimos nuestro primer aniversario juntos. Siempre recibo muchísimo amor y respeto de las personas. Y el día anterior quería anunciarlo para poder compartir el 3 de mayo que es el aniversario”. Para que no quedaran dudas de que se trataba de esa efeméride y no de un embarazo, tanto Costantini como Elina subieron el mismo video, que titularon “Por siempre y para siempre vos y yo”. Y lo musicalizaron con A la medida, una canción de Ricardo Arjona. Desde que Fernández Fantacci ingresó a la vida de Costantini, el empresario descubrió la potencia expansiva que tiene sobre todo la red social Instagram. Y al parecer le gustó y explota al máximo videos donde ella filma en el Malba o el MoMA de Nueva York, y ámbitos privados, como la casa que habitan en Nordelta. Menos conocida también es la actividad que realizan en Tigre y Escobar con la gente de la Cruz Roja y un grupo de empresarios. Más allá de la aparatología y los insumos que ese grupo gestiona para conseguir, Elina participa de la entrega de viandas como voluntaria.

Mejor a distancia

A pesar de que la TV abierta se reposicionó con el coronavirus y elevó su rating, llevar personajes invitados a los estudios está complicado. Romper la cuarentena no es algo que seduzca, ni siquiera a aquellos que no son población de riesgo. La entrevista a distancia parece definir la norma por un tiempo adicional.

El Chino Vaca Narvaja

Era cuestión de tiempo. Finalmente esta semana Gustavo Sabino Vaca Narvaja fue nombrado representante especial para la promoción comercial e inversiones en la República Popular China. Muchos especulaban a poco de asumir Alberto Fernández como presidente que le darían el cargo de embajador, algo que Sabino no se encargó en desmentir. Lo suyo es el bajo perfil. China siempre estuvo en su horizonte y fue objeto de estudio. Incluso tiene un par de libros publicados; el último, “China, América Latina y la geopolítica de la nueva ruta de la seda”. Con la designación también llegó la fecha de partida hacia el gigante asiático: Vaca Narvaja, ex cuñado de Florencia Kirchner, viajará con su esposa e hijos el próximo 29 de mayo en uno de los vuelos de Aerolíneas que va de nuevo en busca de insumos contra el coronavirus.