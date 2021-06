APOSTILLAS VARIAS QUE UNEN ARGENTINA, PUNTA DEL ESTE Y MIAMI

El Club Argentino de Tenis tiene en el hall de ingreso una cartelera con informaciones varias. Incluso algunas que algunos socios preferirían se trataran en administración de manera privada. Como por ejemplo, el retraso en el pago de la cuota mensual. Quedó para la chismografía interna el poco tacto –según consideraron varios históricos– que tuvieron al poner en dicha cartelera en calidad de morosa a una heredera con apellido por demás conocido. Pero bueno, son detalles y condiciones establecidas hace tiempo. Ese club tuvo momentos no tan lejanos asociados al pre y al pos elecciones porteñas, allí iba Mauricio Macri a jugar con algunos de su séquito casi como una cábala. También en la última etapa de su gobierno se sumó como socio Francisco ‘Pancho’ Cabrera y hace unos días, esa famosa cartelera anunció el ingreso de un matrimonio de ex funcionarios del ex presidente. De ambos, todavía no se sabe si integrarán algún armado para las elecciones de medio término de este año. Aunque los dos ocuparon puestos de relevancia en Nación y en territorio bonaerense, ahora son cautos. Mientras el fuego cruzado entre las filas de Horacio Rodríguez Larreta y de Macri tenga esa virulencia sostenida, dicho matrimonio mantiene lazos cordiales con todos. Se puede intuir en qué bando preferirían estar. Hasta que eso llegue, cuando dejen su piso de Palermo o la casa familiar en un country de zona norte, es muy probable que a ambos y a sus hijos se los vea en los courts de tenis del famoso complejo porteño.

MANOS A LA OBRA

En menos de dos meses, la que fue quizá la peor inversión inmobiliaria de Susana Giménez en Uruguay comenzará a cambiar mucho de su fisonomía. Ubicada en la zona de Garzón, La Tertulia finalmente encontró nuevos dueños a comienzos de 2021, después de estar a la venta unos tres años. Elegida por su ubicación y terreno, a comienzos de agosto en esa propiedad comenzarán los trabajos para convertirla en un polo cannabico, con cultivo y hasta un hotel.

POR LA VUELTA

La profusión de argentinos que viajaron a Miami para vacunarse pareció replicar ese destino en un Punta del Este en pleno enero. Y con tal de ahorrarse algunos dólares, algunos famosos y mediáticos en redes posan como invitados de un relacionista público que busca reinsertarse en el circuito después de un período algo sombrío. Tragos gratis son un anzuelo para muchos.

POR UNA FOTO, UNA SEPARACIÓN

Empresario de bajo perfil y familia ensamblada viajó a los Estados Unidos con su pareja. No fueron por la vacuna, pero él terminó “pinchado”. Ella bajó en Miami por una cuestión familiar, él siguió a Nueva York por un tema profesional. Hubo reencuentro en Miami y antes del regreso a la Argentina, paseos y un único posteo en redes juntos. Esa foto generó el mensaje de una argentina en Nueva York a la argentina en Miami. Luego un intercambio de información entre ambas. Las fotos y videos fueron la prueba de la relación paralela y licuaron las excusas del empresario. Resultado: adiós a la familia ensamblada, y más sorpresa que escándalo en el círculo íntimo. La felicidad para sendos equipos de abogados: ellos atienden la mediación para sellar el acuerdo económico que completará el final formal de la pareja.