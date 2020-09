Verano 2021 en un zoom multipartidario y sin sobresaltos

La temporada de verano 2021 en la Costa Atlántica reunió por videoconferencia –y sin escándalos mediáticos como en Diputados– a intendentes de camisetas varias, desde Mar Chiquita a Tres Arroyos. Mesa de trabajo para analizar la situación sanitaria y los escenarios posibles porque todavía no hay nada definitivo. En la mesa anfitriona, el gobernador Axel Kicillof y los funcionarios Carlos Bianco, Daniel Gollán, Nicolás Kreplak, Augusto Costa, Teresa García y Javier Rodríguez (ministro de Desarrollo Agrario). Hubo conceptos que se repitieron de unos y otros, que pueden resumirse en lo dicho por Costa, de Producción, quien remarcó que “la principal tarea es trabajar de forma coordinada, que no haya decisiones unilaterales y que todos sigamos los mismos protocolos de reactivación de la actividad. Ya estamos trabajando protocolos para alojamientos, balnearios y transportes, porque el objetivo es tener la mejor temporada posible con la situación epidemiológica que nos toque enfrentar”.

Mala praxis

No hay mal que por bien no venga. Refrán cursi y remanido pero aplicable a lo que sucedió en ArteBA. Sin presidente aún y por la pandemia, sin la realización de la tradicional feria de arte en La Rural, sigue siendo más run run de whatsapp o de algún café a las apuradas, la imposibilidad que tiene esa organización para encontrar quien reemplace a los consecutivos presidenta y presidente que se superaron una a otro en la duración en el cargo: Amalia Amoedo, menos de un año; y Juan Carlos Lynch, 72 horas. En los que siguen el caso hay sorpresa por lo que aducen como mala praxis de principio a fin para manejar la cuestión, en gente que, supuestamente, es especialista en comunicación y crisis.

“Horizontalidad”

Ella lo hizo. Una más y van…Elisa Carrió reinició la temporada 2020 de su stand up televisivo y en su señal favorita, donde ya forma parte de los invitados infaltables. Allí, esta semana la ex diputada lanzó un frase que marcó todo su soliloquio: “Yo gobierno desde la cama”. Y enumeró todo lo que hace desde su colchón de dos plazas, desde su casa en Exaltación de la Cruz, evitando aportar imágenes que le valdrían una “reprimenda divina”. Rápidos para la ironía, desde el oficialismo reconfirmaron así la “horizontalidad” dentro de la oposición: según esa máxima, Mauricio Macri ordena desde “la reposera” y Carrió “desde la cama”.



Apunten a WikiLeaks

En medio del rebrote de coronavirus en Inglaterra y sobre todo en Londres, otro tema también “rebrotó”: el pedido de extradición que Estados Unidos exige de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Si bien no existe la atención mediática como cuando ese sitio develó documentos secretos que comprometen a EE.UU. y otros países, hay marchas en contra de ese reclamo en el juzgado londinense donde Assange acciona contra eso. Para sumar respaldo mediático, el periodista Glenn Greenwald, quien en The Guardian publicó informaciones de lo descubierto por Assange. En un texto señala que la situación de Assange es una advertencia a la prensa, que Washington encuadró como un hecho sólo delictivo. Y esa mirada tiene como única finalidad destruir a WikiLeaks que, con menos repercusión, en 2019 siguió publicando información sensible.