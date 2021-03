Macri, a lo cristina: se relanza en la política con un libro

Parecido a lo que en su momento hizo Cristina Fernández de Kirchner con su éxito editorial “Sinceramente”, el ex presidente Mauricio Macri también busca que la salida de su libro “Primer Tiempo” lo catapulte otra vez como líder opositor, especialmente en un año electoral como éste. El texto fue escrito por sus ex funcionarios Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa, luego de un año de conversaciones que mantuvieron con él. Sin embargo, un insumo que también fue clave para el armado del libro fueron decenas de notas de voz que el propio Macri se grabó durante los últimos dos años y medio de su presidencia. Entre tres y cuatro veces por semana, por la noche, al cerrar la jornada, Macri se guardaba reflexiones para la posteridad. Algunas, según cuentan, tenían un tono de catarsis, casi como un desahogo. Una veintena de esos audios fueron incorporados textualmente al libro que se conocerá esta semana. La noche de las piedras en el Congreso o la de la derrota en las PASO son algunas de ellas. Cuando se acceda a él se verá si alguna de esas reflexiones, además, tenían alguna dedicatoria en particular. A $1.690 salió como pre venta por Mercado Libre el jueves y se agotó. A partir de mañana, lunes 15, se podrá conseguir en librerías y será inevitable la competencia con CFK, que vendió 300 mil ejemplares de su “Sinceramente”.

Evento político

El lanzamiento de “Primer Tiempo” forma parte de la estrategia de Mauricio Macri en su regreso político. Convocó a todas las figuras del PRO (Larreta, Vidal, Bullrich, Pichetto, Santilli, Ritondo...) pero no así a Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Tampoco asistirán integrantes de la UCR y hay dudas en torno a Elisa Carrió, con eternos vaivenes en su relación con Macri. Curiosamente, o no tanto, a muchos dirigentes les llegaron las primeras invitaciones por correo electrónico. Incluso a ex funcionarios de alto rango de la gestión Cambiemos. Y aunque la convocatoria es para las 17.45 horas del jueves 18 de marzo en el Centro de Convenciones de la Ciudad, el correo formal apenas le solicita a los invitados que respondan afirmativamente si van a concurrir. Al igual que en los años donde Marcos Peña (¿dará el presente?) impulsaba la política virtual, las invitaciones parecen no haber escapado a esa lógica, ni tampoco a la polémica. “De casualidad no me entró como spam”, se reía ante ESPÍA un ex secretario de Estado.

Ginés está atendiendo

Mientras aguarda que la justicia lo cite por el escándalo del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, Ginés González García no para de recibir llamados y mensajes en el celular. Dirigentes políticos y sanitarios de la Argentina y del exterior se solidarizan con él por la forma en que fue eyectado del Gobierno, según cuentan varios allegados. Una de las personas identificadas que más lo ha llamado no ha sido otra que su sucesora, Carla Vizzotti, que ha tenido algunos problemas para terminar de armar su equipo ministerial. Los llamados de Vizzotti no sólo habrían sido en tono de consulta sobre ese punto sino también de disculpas: la actual ministra habría admitido que a veces no se comportó bien con González García, en una relación que tuvo sus vaivenes en especial por la exposición que a ambos les dio efrentar la pandemia del covid y las tensiones alrededor de ella.