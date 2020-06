Argentinos en todos lados, hasta en una agenda polémica

Agendas y obituarios. Ambos ejercen una curiosidad superlativa, sobre todo en el medio periodístico. Cuando mueren ciertos personajes, leer los avisos fúnebres de centenario diario descubre una red de relaciones quizá desconocida del personaje en cuestión. Algo similar ocurre con las agendas. Si se tiene acceso a ellas, por supuesto. Y eso sucedió con una agenda que se conoció de Jeffrey Epstein, multimillonario sobre cuyo caso judicial se lanzó un documental hace dos semanas. Vale aclarar que estar incluido en ese listado de más de 800 nombres no implica conexión alguna con las graves acusaciones que el ahora cuestionado sistema judicial de EE.UU. demoró en llevar a juicio. Sí es con un compendio interesante de los números de teléfono que acumulaba Epstein. Desde Tony Blair, José María Aznar y su yerno, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana el millonario matrimonio venezolano de Gustavo y Patty Cisneros, y también el poderoso brasileño Pedro Diniz, Mick Jagger, el economista Jeffrey Sachs, Ivanka Trump o el hiperpoderoso Rupert Murdoch. Por mencionar apenas menos del 1%. Como se dice en estos casos, Epstein era de aquellos que tenían a “la tierra entera” en esa agenda que se filtró hace un par de años, cuando ese nombre aún no se había transformado en una mancha negra social. Vale insistir en que estar en esa agenda no implica nada oprobioso. Igualmente, como siempre, llama la atención que se cumple aquello de que en todos lados “siempre hay un argentino”; y en este caso figuran cuatro. Hay detalles que denotan que son de vieja data ya que a dos de ellos se los incluye también con el nombre de quienes fueran sus ahora ex parejas; de hecho, una de esas mujeres ahora está casada con un millonario que también aparece en la agenda. Y hay un tercero que hace tiempo no vive en Argentina. Sí llama la atención que el de uno de ellos, ex político retirado de esas lides, aparece con teléfono argentino y dos, de dos diferentes ciudades de Estados Unidos.

Querellantes

Aún sin fecha determinada pero la decisión está tomada: Diego Santilli seguirá los pasos de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, él también se presentará como querellante en la causa de espionaje ilegal de la AFI de la gestión macrista que se tramita en un juzgado federal de Lomas de Zamora.

Fashion y militante

Los barbijos se sumaron al guardarropa diario. Nadie sale sin él y menos funcionarios sin distinción partidaria. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, exhibió un catálogo de barbijos por demás amplio. Quien no conozca a la política, con solo ver varios de sus cubrebocas no necesitará preguntarle. Ella alterna el uso de varios “barbijos militantes”: algunos con la estampa de Eva Perón; otros, con las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, o con el “Eternéstor”; y también alguno rockero con la clásica lengua “stone”. Fabiola Yánez, por su parte, llamó la atención con uno que remataba con un moño. De diseño nacional, su creadora, Florencia Tellado, lo bautizó “mortal kombat” y elegido también por famosas locales, agotó su stock.