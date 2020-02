por Redacción Perfil

La larga mano del carnaval correntino

Descansado, tras cuatro años en el poder, el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio volvió a la arena política pero de manera escalonada. Mientras ultima los detalles de lo que será su consultora junto al ex titular de Diputados Emilio Monzó, comenzó a viajar al interior de la mano de sus gobernadores más cercanos. Su primera parada fue en Corrientes, donde participó del carnaval provincial junto a Gustavo Valdés –el gobernador, de la UCR–, el senador radical Luis Naidenoff y el subsecretario de Gobierno porteño, Mauricio Colello. Pero la foto política terminó siendo farandulera. Es que la nota la dieron los famosos: la vedette Cinthia Fernández y el mediático Marcelo Polino se subieron al palco vip y saludaron junto al gobernador y Naidenoff (quien no le sacaba los ojos de encima a la modelo). Frigerio, por su lado, prefirió correrse de esa foto. No hubiera sido la mejor reaparición política para el ex titular del Interior.

Guzman, contenido

Pese a su amplia experiencia ante grandes auditorios en el exterior, el ministro Guzmán estaba nervioso por la exposición en el Congreso del pasado miércoles, y hubo un intenso lobby K (que incluyó a un intendente del conurbano bonaerense) que llamó “amistosamente” a legisladores del PRO para pedirles moderación con las preguntas. “No lo vamos a matar, quedate tranquilo”, le garantizó uno de ellos, antes de que Juntos por el Cambio se ofendiera y rechazara hablar en el recinto.

No pierde las mañas

Sergio Szpolski fue conocido durante el kirchnerismo por tener el mayor emporio de medios sustentado con pauta estatal. Con la llegada del macrismo, abandonó el negocio –previa estafa a gran parte de sus cientos de empleados–. Pese a todo, siguió trabajando en sus oficinas de Puerto Madero, desde donde incursionó en el negocio de la seguridad (este diario lo sorprendió una noche a la salida de un hotel de Recoleta junto al ex espía Jaime Stiuso). Szpolski siempre se jactó de ser un intocable. Por eso suele frecuentar hoteles, bares y restaurantes como en su época de zar mediático. Esta semana, lo vieron en jogging (es obsesivo del gimnasio) en el Dandy de Avenida del Libertador y Bulnes. Costumbres.

Goleador del pro

En el ambiente del fútbol se sabe que Sebastián Neuspiller fue el máximo goleador de la historia de la Primera D como el número 9 de Fénix. Luego de aparecer en la política en 2014 de la mano de Diego Santilli, el Dandy conoció y se sumó a los picaditos que organizaba los domingos el ex presidente; también fue el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud en el último tramo del mandato de Cambiemos. Médico obstetra y especialista en fertilidad, tras la salida del poder Santilli le ofreció sumarse al gobierno porteño y fue nombrado presidente del directorio de la obra social de policías y bomberos porteños. Otro gol político.

Motoquero

El ex ministro de Producción del macrismo Dante Sica cumplió con su promesa. Tras la salida de la función pública, el ex funcionario se fue de vacaciones a la Patagonia para recorrerla a bordo de su moto. Sica es un motoquero confeso y en sus ajetreados meses al frente de la cartera de Producción tuvo que dejar de lado su pasión, que retomó con entusiasmo.